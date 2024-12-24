Полицейские и спасатели теперь должны знать английский: озвучен перечень должностей

Перечень вступает в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине

В Украине сотрудники Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) теперь должны знать английский язык. Однако коснется это не всех.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он отметил, что Кабинет министров утвердил перечень должностей, которые будут обязаны знать английский язык.

Нардеп также опубликовал соответствующий документ. Согласно ему, владеть знаниями иностранного языка будет обязательным для таких должностных лиц:

центрального органа управления полиции;

межрегионального территориального органа полиции;

территориального органа полиции;

учреждений и заведений полиции;

Государственного бюро расследований (ГБР);

Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ);

аппарата ГСЧС;

территориальных органов и подразделений ГСЧС.

В то же время соответствующая информация была опубликована также в Telegram-канале постоянного представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Перечень вступает в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине", — написал Мельничук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом текущего года Владимир Зеленский подписал закон №9432 о функционировании английского языка в Украине. Новый закон закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Ранее сообщалось, что закон вступит в силу через 2-4 года после войны.