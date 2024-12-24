Долетел почти до Львова? Над Украиной заметили загадочный самолет-гигант (карта)

Подобные случаи происходят не впервые

Над Украиной снова зафиксировали загадочный пассажирский самолет. В ноябре примерно в этом же районе украинцы уже сообщали, что якобы видели странный борт.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. 23 декабря около 10:37 UTC (13:37 по Киеву) над территорией Украины был зафиксирован самолет Airbus A380-842 компании Emirates Airline из ОАЭ.

Системы зафиксировали якобы пересечение самолетом границы Украины в районе Закарпатья. Согласно данным Flightradar24, самолет с бортовым номером A6-EUP выполнял рейс EK 139 из Дубая в Прагу.

Во время этого полета борт якобы пролетел над Карпатами. Впоследствии в районе Стрыя Львовской области самолет якобы изменил курс, а затем пересек границу между Украиной и Польшей неподалеку от города Мостиска.

В ноябре этого года появилась информация о том, что на западе страны украинцы могли видеть самолет. По словам очевидцев, борт походил на пассажирский. И это при том, что полеты гражданской авиации над Украиной до сих пор не разрешены. Следующее фото, как утверждается, было сделано над Буковелем.

Стоит напомнить, что такие странные полеты над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Что известно о самолете Airbus A380

Это – широкофюзеляжный двухпалубный реактивный пассажирский самолет, созданный концерном Airbus SAS. Он является крупнейшим серийным пассажирским самолетом в мире. Его вместительность составляет 525 пассажиров в салоне трех классов, а в одноклассной конфигурации – 853 пассажира.

Airbus A380

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российский пассажирский самолет якобы пролетел над Донбассом.