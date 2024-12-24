В Париже загорелась Эйфелева башня: больше тысячи людей эвакуировали, что известно (фото)

Пожар начался в шахте лифта между первым и вторым этажами

Во вторник, 24 декабря, на Эйфелевой башне в Париже случился пожар. Более тысячи человек были эвакуированы.

Об этом пишет Bild. Отмечается, что вскоре на место происшествия прибіли спасательніе службы и начали борьбу с огнем.

В настоящее время достопримечательной французской столицы закрыта. Считается, что пожар начался в шахте лифта между первым и вторым этажами башни.

Фото: Bild

При этом очевидцы говорят, что спасательная служба выставила оцепление после случившегося. Однакл пожарные не могут добраться до огня.

Журналист издания Boulevard Voltaire сообщил следующее:

"Около 1200 человек были эвакуированы. По имеющимся данным, пожарные установили, что причиной возгорания стало перегревание кабеля".

На данный момент пожар уже потушен. По предварительной информации, причиной возгорания стало перегревание устройства рядом с кабелем одного из лифтов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Турции случился взрыв на заводе, на котором производят взрывчатку. В результате происшествия погибли, предварительно, 12 человек и еще пятеро получили ранения.