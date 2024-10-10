С чаевых тоже нужно платить налоги? Гетманцев объяснил почему

Нардеп считает, что налоги нужно платить с любого дохода

Народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев считает, что граждане должны платить налоги с любого дохода. На его взгляд, это также касается и "чаевых" в кафе и ресторанах.

Об этом он заявил во время интервью на YouTube-канале АСАТтрепс. Ведущие ответили ему, что с точки зрения финансового учета это будет сделать тяжело и не все граждане Украины будут согласны с мнением народного депутата.

Однако Гетманцев остался непреклонен и продолжил "гнуть свою линию". Он заявил, что "не нужно заниматься подменой понятий".

"Налоги надо платить с любого дохода. И не нужно подменять закон какими-то своими суждениями. Давайте тогда менять закон, выводить из-под его юрисдикции этот конкретный доход — и тогда не будем платить. А так налогооблежению подлежит любой доход, кроме тех, которые определены в законе как льготы. Для меня здесь вообще нет дискуссии", — заявил Гетманцев.

На вопрос, оставляет ли он сам "чаевые", когда бывает в ресторанах, депутат заявил, что "оставляет, но нечасто".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за повышения налогов "задним числом" в октябре украинцы могут получить меньшие зарплаты.