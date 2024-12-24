Где взяли деньги на "Вовину тысячу" и почему не потратили на ВСУ: объяснение экономиста

"Зимняя е Поддержка" не имела адресатом военных

Выплата украинцам 1000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка", которую также называют "Вовиной тысячей", не окажет серьезного влияния на отечественную экономику, но поможет финансово поддержать коммунальные предприятия и влить какие-то средства в бюджет.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он объяснил, откуда взяли эти деньги.

— Я не случайно сказал, что это не такие уж большие деньги. Так что эффект, по-моему, не будет такой уж большой. Да, он ослабит [проблему неплатежей в сфере ЖКХ], и собственно почему большинство людей на коммунальные услуги потратили эти деньги. То есть, это деньги, которые все равно пошли в государство, — говорит экономист.

Он напомнил: несмотря на ведение полномасштабной войны с РФ, не следует забывать о развитии экономики и коммунальной сферы, потому что это позволяет государству работать. К примеру, российская экономика испытывает большие проблемы в коммунальной сфере. В Украине они также имется, но мы, по крайней мере, имеем возможность воспользоваться "Зимней еПоддержкой".

— Эти деньги не взяли из воздуха, — говорит экономический эксперт. — Как говорили представители Кабинета министров, это нераспределенная помощь, которую предоставили адресно Украине. Но повторяюсь — адресно предоставили не на военные цели. Поэтому когда многие в Украине говорили: давайте сразу на военную сферу направим, ну слушайте, наши партнеры устанавливали условия предоставления этих денег, и если бы государство пошло на этот шаг (влить их в военную сферу) это было бы нарушением этих требований.

Иван Ус напомнил: в бюджете Украины на 2025 год доходы составляют 2,3 трлн грн, расходы — 3,9 трлн. Потому большой разрыв между расходами и доходами будет покрыт за счет помощи и даже кредитов наших партнеров.

— Так вот, чтобы эта помощь была — желательно не нарушать требования, которые они нам устанавливают. Пусть они какими-то формальными выглядят — все равно это важно делать, поэтому какие-то деньги в экономике имеются. Они работают, это не настолько внушительные крупные суммы, но самое главное, что они задействованы, а не лежат на каких-то счетах. Они действительно делают пусть и небольшое, но дело, — подытожил главный консультант НИСИ.

Напомним, политолог Владимир Фесенко объяснил "Телеграфу", почему "Вовина тысяча" — это не популизм.