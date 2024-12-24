Дидух, паук, кутья. Что должно быть дома на Рождество и что все это означает

Все эти атрибуты нужно вносить в дом в день Рождества, перед Сочельником

Сочельник для украинцев был самым ожидаемым зимним праздником, полным разнообразных традиций и обрядов. На самом почетном в доме месте этого вечера должен стоять дидух (заносить его должен в правильный момент вечера только хозяин), под потолком висят сложные геометрические фигурки из соломы — пауки, на столе — "праздничный хлеб" и кутья.

"Телеграф" узнавал, каковы аутентичные украинские атрибуты Рождества у заведующей кафедрой фольклористики Учебно-научного института филологии КНУ, доктора филологических наук, профессора Олеси Наумовской. Ученая также поделилась советами, как адаптировать требования прошлых веков к современности.

Почему именно такие декор и блюда

В украинских аутентичных атрибутах Рождества гармонично слились символы нескольких периодов. Рождество будто имеет двойное значение: с одной стороны — это рождение Иисуса Христа, с другой стороны (если мы идем немного вглубь эпох до времен дохристианских верований) — начало новой жизни и нового года, круговорот, коляда, рождение нового солнца. Языческий праздник был посвящен зимнему солнцестоянию.

"Наши предки верили в то, что каждый раз в период солнцестояния граница между мирами становится настолько тонкой, что очень легко происходит взаимопереход из одного мира в другой. Каждый такой календарно-обрядовый праздник имеет еще один смысл — это почитание наших предков, почитание умерших", – отмечает Наумовская.

Кутья

Прежде всего, первым Рождественским атрибутом является кутья.

"Это такая жертвенная пища. Обратите внимание, что кутья по своей рецептуре абсолютно похожа на коливо (ритуальное блюдо славян со злаков и сладкой подливки, "поминальная кутья", которую едят по очереди — Ред.). И там, и там первично пшеница, мед, мак, орехи, изюм. Без кутьи ни одно Рождество немыслимо", — рассказывает фольклористка.

От того, как приготовилась кутья и какая она: запала она или стала горькой в котелке, прогнозировали следующий год.

Паук

Что касается элементов, служащих для украшения дома и имеющих символическое значение, следует начать с паука. Соломенное украшение очень легкое и будет шататься от любого движения ветра, а благодаря уравновешенной конструкции геометрических фигур сможет еще и крутиться — это выглядит очень красиво и приятно.

"Во-первых, он красивый, во-вторых, имеет очень глубокое, символическое, многогранное значение. Этот паук, сделанный из соломы, имеет рефлексию к пауку, который снует мир, то есть как творцу, такого космогонического символа во многих культурах. Если мы берем христианство, паук заплел вход в пещеру, когда Ирод пытался найти младенца Иисуса и, таким образом, спас наш мир христианский", — отмечает ученая.

Также паук символизирует календарь. Очень часто эти соломенные украшения состоят из 12 больших фигурок (месяцы), к которым подключены меньшие (недели, дни и т.д.).

Его часто трактуют как символ рода: от предков до их потомков.

Пшеница + свеча

Пшеница является обязательным атрибутом на Рождество, как символ зерна, изобилия и богатого грядущего года. Причем ее стоило ставить не только в углу. Охапками посыпали пол.

Украинцы ставили рядом немного зерна и огонек, эти атрибуты в каждом из регионов выглядят по-разному. В основном в Украине была обязательной свеча, которая ставится в плошку с пшеницей, на черепок с тлеющим огоньком, где курится ладан и наполняет дом праздничным благоуханием. Для запада Украины (Бойковщины и Гуцульщины) были свойственны подсвечники-троицы или еще триединые подсвечники.

"Здесь свеча — и атрибут, дающий свет предкам и указывающий им путь, служит для уважения предков. Кроме того, пшеница — на будущее богатство", — заключает Наумовская.

Подсвечник-троица. Выставка "Под рождественской звездой" в Киевской картинной галерее

Оптимальный вариант сейчас – это насыпать пшеницу в чашку и воткнуть туда свечу, если нет бойковского подсвечника-троицы.

Рождественские птицы

Часто на Рождество делают птиц. Они могут изготавливаться двумя способами: кусочки цветной бумаги, вставленные в скорлупу из яйца или просто из цветной бумаги.

Они символизируют души предков, летящих в теплые края птицами. Птицы на своих крыльях переносят их души в мир иной.

"С другой стороны, птицы являются творцами Вселенной. О том, что они причастны к Космогоничному акту, свидетельствует давняя колядка: на древе мировом три птички совет советуют, как нам этот мир основать. Мол, нырну я на дно морское, вытащу оттуда золотого песочка и положу на латырь-камень (в мифологии священный камень в центре мира)", — рассказывает фольклористка.

Дидух

Дидух — это непременный атрибут Рождества украинцев на протяжении многих веков. Сочельник начинался с того, что хозяин заносит дидуха в дом.

В современных условиях их можно приобрести, но по строгим правилам не каждый старичок можно назвать стариком.

Выставка "Под рождественской звездой" в Киевской картинной галерее

"Это тот первый сноп, собранный на обжинках. Из того снопа изготовляют дидуха, ему приделывают ноги и он символизирует предка. Когда у украинцев еще не было елок, он раньше служил тем, чем сейчас есть елка. Это символ первого предка рода", — Рассказывает Наумовская.

"Это очень хорошая украинская традиция, и он должен быть сейчас, желательно его возродить нам. Я бы очень хотела, чтобы мы его могли возродить. Он очень красив", — рассказывает Наумовская.

Если дома не было дидуха, в таком случае в районе елки раньше вместо звезды вешали наверх яблоко — символ яблока из райского сада. Или можно положить яблочко у елки.

Ромбы

Раньше между окнами выставляли украшения, в частности, делали соломенные ромбы. Их тоже можно использовать в нашем настоящем. Они символизируют вселенную.

Витинанки-снежинки

Тернопольский областной краеведческий музей

"Так как мы, знаете, когда-то в детстве снежинки делали и вешали на стекло. То есть здесь могут быть звезды, могут быть луна — уже по своему вкусу", — советует ученая.

Сено

Сено символизирует причастность к богатству, согласию, добро, которое должно бытовать в доме. Поэтому сено применяли в рождественской обрядности: клали под углы на стол, под скатерть, под столом, на скамейки.

"В современных условиях не знаю, можем ли мы найти сено так легко. Но по крайней мере какой-то клочок высушенной травы можно положить под углы скатерти", — говорит фольклористка.

Предметы для предков или родственников в пути, военных

Рождество – это время, когда на землю легко приходят предки нас посетить. Поэтому обязательно на столе должны быть предметы, предназначенные для умерших родственников: еще одна тарелка и ложка. Категорически нельзя использовать те предметы, которые могут колоть или порезать. Нельзя на Рождество есть вилками, нужно есть ложками.

"Или если кто-то в дальней дороге или, например, сейчас служит в армии, то, соответственно, по тому количеству людей, которых нет в этот вечер в доме, кто в дороге, кто в армии или кто умер, соответственно, должно быть столько еще предметов посуды для них", — рассказывает фольклористка.

Обязательно после завершения святого ужина необходимо перевернуть предметы, которые остаются, оставить перевернутыми для того другого мира.

У украинцев очень много красивых аутентичных традиций, но основное — праздник означает обновление.

"Рождество — это обновление, новый мир, обновление жизни и как будто начинается новая история. И я очень хочу, чтобы это Рождество принесло нам всем победу, это основное", — подытожила Наумовская.

На Рождество важно не только правильно задекорировать дом, но и знать, в какой момент подкормить скотину, когда позвать мороз кутью есть, и какие колядки с интересным сюжетом нужно спеть.