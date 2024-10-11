Нардеп анонсировал еще одно повышение налогов в Украине (видео)

В Украине в октябре хотят повысить налоги, но это еще не конец.

В Украине ожидается существенное повышение налогов, которое коснется всех работников и физических лиц-предпринимателей. Но после длительных дискуссий военный сбор для военнослужащих все же решили оставить постоянным.

Народный депутат Юрий Камельчук в эфире программы "Вечер.LIVE" выразил уверенность, что это не последнее увеличение налоговой нагрузки. По его словам, такие шаги неизбежны, поскольку Украина не получает бесплатной помощи, а вынуждена либо ссужать средства, либо полагаться на собственные ресурсы.

Налоги в Украине будут поднимать еще не раз, и война этому не помеха. "Это будет еще не раз, потому что нам никто в мире не будет дарить средства. Мы их либо даем взаймы, либо сами отдаем, какие имеем", — отметил нардеп.

"Или крадем", — вмешалась журналистка. Тогда Камельчук ответил, что он надеется, что мы все — не воруем, только отдельные миллионеры из МСЭК. Так он, похоже, намекнул на историю с главой МСЭК Хмельнитчины Татьяной Крупой, у которой дома нашли 6 миллионов долларов наличными. Ее подозревают в незаконной выдаче справок об инвалидности для уклоняющихся.

Поэтому, похоже, повышение налогов будет происходить независимо от военного положения в стране, поскольку это необходимый шаг для наполнения государственного бюджета и выполнения финансовых обязательств Украины.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что "слуга народа" высказалась по поводу финансирования армии. Она считает, что даже налоги не помогут.