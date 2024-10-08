Даже увеличенные налоги не помогут: "слуга" высказалась по поводу финансирования армии

Депутат видит несколько способов решения проблемы

Галина Янченко, депутат от "Слуги народа", сделала важное заявление о финансировании армии. По ее словам, налогов, которые собирает Украина, не хватит на военные нужды ни в этом, ни в следующем году.

Эта проблема касается, в частности, и обеспечения зарплат военнослужащим. Об этом Янченко заявила в эфире программы Вечер.LIVE.

"Очевидно, что налогов, которые мы собираем в Украине, ни в этом году, ни в следующем году не будет хватать для того, чтобы покрыть расходы на войну. Это зарплаты нашим защитникам, покупка боекомплекта, ремонт техники, закупка дронов для передовой", — объяснила Галина Янченко.

Депутат видит несколько способов решения проблемы. Среди них поиск новых источников финансирования военных расходов, усиление борьбы с уклонением от налогов и совершенствование работы таможни.

Янченко особо отметила проблему с подакцизными товарами. Это одна из самых больших сфер, где государство теряет деньги. "Одна из крупнейших таких сфер, где у Украины воруют, — это подакцизные товары — алкоголь, табак, горючее, которые продаются без акциза по разного рода схемам", — отметила она.

По словам нардепа, схемы уклонения от уплаты налогов на подакцизные товары часто связаны с коррупцией на таможне. Это создает комплексную проблему, которая требует системного подхода к решению.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцам придется платить налоги с иностранных посылок. Речь идет об оплате НДС при получении посылок из других стран в размере менее 150 евро.