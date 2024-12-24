У Тищенко болит сердце, он жалуется на самочувствие и передвигается в инвалидной коляске (видео)

На кадрах видно, что народный избранник прячет лицо

В сети появились новые видео с народным депутатом Украины Николаем Тищенко, которого вчера журналисты пытались навестить в больнице. В понедельник, 23 декабря, парламентарий не явился на заседание суда якобы из-за болезни.

Парламентарий жалуется на незаконную съемку и передвигается в инвалидной коляске. Несколько видеороликов опубликовал Telegram-канал "Карточный офис", который связывают с Офисом президента.

На вопросы о самочувствии нардеп ответил, что чувствует себя плохо – у него болит сердце.

Кто-то заснял, как Тищенко передвигается в коляске. Также видно, что он прикрывает лицо. Это, вероятно, связано с настоящей охотой, которую устроили журналисты.

Кроме того, Тищенко устроил скандал из-за незаконной съемки. Оператор утверждал, что снимает своего друга, а не народного избранника.

Что случилось с Тищенко

По словам адвоката Тищенко Евгения Солодко, в последние месяцы нардеп неоднократно обращался в медицинские учреждения с жалобами на состояние здоровья. У него было подозрение на инфаркт, а предварительный показатель артериального давления составлял 200 мм рт.

Прокурор сообщил, что Тищенко в 4 утра 23 декабря обратился в медучреждение в Киеве, где ему предварительно диагностировали ишемическую болезнь сердца. По его словам, именно это и послужило причиной его отсутствия в суде.

В чем подозревают Тищенко

Народный депутат, охрана которого напала на бывшего военного в Днепре, в июне получил от ГБР сообщение о подозрении в незаконном лишении мужчины свободы. В течение 6 месяцев Тищенко находился под домашним арестом.

Летом нардеп в сопровождении людей в камуфляже и балаклавах приехал в Днепр якобы для борьбы с нелегальными колл-центрами. Эти люди напали на ветерана российско-украинской войны, бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Украины Дмитрия Павлова, позывной "Сын" — он гулял с женой и маленьким ребенком.

Люди из окружения Тищенко скрутили Павлова, надели на него наручники, повалили на землю и стали избивать. Позже Тищенко заявит, что Павлов якобы не служил в "Кракене", а входил в охрану т.н. "сети ботоферм" с кодовым названием "Девятки".