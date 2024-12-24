Кабмин не утверждает список критических предприятий: почему так произошло и кто дает бронь

Система действует быстро, гибко и оперативно в принятии решений

Кабмину нет смысла своим постановлением определить перечень критически важных предприятий, как того хотят некоторые депутаты Верховной Рады, потому что это займет много времени, будет очень обременительно и тяжело. Этим занимаются другие государственные органы.

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко. Он объяснил, почему это негативно влияет на гибкость системы.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Отсрочка для ФОПов, мошенничество на бронировании и увеличение лимитов: как получить "броню" по новым правилам".

— Решение правительства — долгий процесс согласования, принятия решений, доработки. Это займет очень много времени, чем выше уровень принятия решения, тем оно дольше [принимается]. Но он обновляется раз в год-полгода, а бизнес работает каждый день.

Поэтому есть хорошая система, отданная на откуп органов (список критических предприятий формируют областные военные администрации в согласовании с Минэкономики и Минобороны. — Ред.). Это скорость, гибкость и оперативность принятия решений, — говорит чиновник.

Говоря о жалобах коммунальщиков, которым не хватает лимита в 50% забронированных работников предприятий, он отметил, что существует механизм увеличения лимита.

— Можно увеличить по решению министра обороны. Оно может быть принято на основании рассмотрения межведомственной рабочей группы (МРГ. — Ред.) по мобилизации и призыву. Секретариат этой группы — Министерство обороны. То есть, предприятие обращается к органу, определившему его критически важным, обосновывает свою необходимость. Если орган соглашается с этой аргументацией, то передает Министерство обороны, Минобороны передает на рассмотрение МРГ, а МРГ предлагает министру (или не предлагает) увеличить квоту, — говорит представитель Минэкономики.

По его словам, механизм работает, и такие кейсы уже были.

Напомним, ранее Сергей Сметанко объяснил "Телеграфу" облегчение условий бронирования по новым правилам.