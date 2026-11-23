Изменения будут вводиться постепенно после принятия подзаконных актов и запуска цифровых сервисов

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В Украине вступил в силу новый закон о внутренне перемещенных лицах, заменив действовавший с 2014 года. Документ предусматривает нововведение в пенсионном обеспечении, электронные выдержки вместо справок, оценку потребностей переселенцев, единый реестр жилья и более широкие права по участию ВПЛ в жизни общин.

Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" вступил в силу 22 октября, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины. Указано, что Минрегион будет отдельно информировать о внедрении изменений и объяснять, как пользоваться новыми инструментами поддержки.

Пенсии будут выплачиваться на общих основаниях

Новый закон гарантирует переселенцам равные права на получение пенсионных выплат. Теперь для внутренне перемещенных лиц не могут устанавливаться дополнительные или специальные условия по назначению, выплате, перерасчету или переводу на другой вид пенсии.

Это означает, что пенсионеры со статусом ВПЛ должны получать все пенсионные услуги на тех же условиях, что и другие граждане Украины. То есть сам факт внутреннего перемещения не может являться основанием для введения отдельных процедур или дополнительных требований при оформлении или получении пенсии.

Нужно ли менять справку ВПЛ

Ранее выданные справки остаются в силе. Менять их или повторно становиться на учет не нужно. Порядок оформления справки тоже пока не меняется: те, кто обращается впервые, могут получить ее через приложение "Дія", в Центре предоставления административных услуг (ЦПАП) или в органе социальной защиты населения.

Закон предусматривает переход на учет в Единой информационной базе данных. После запуска нового сервиса переселенцы смогут получить выписку из базы онлайн вместо оформления справки. Этот сервис еще разрабатывают.

Как будут определять потребности переселенцев и подбирать жилье

Помощь будут планироваться с учетом потребностей конкретного человека или семьи. Их будут оценивать на разных этапах, чтобы выяснить, какая поддержка нужна. Такой подход будет охватывать и помощь в адаптации на новом месте и вовлечении в жизнь общества.

Для поиска жилья будет создана единая информационно-аналитическая система объектов недвижимости. Органы местного самоуправления будут вносить в нее данные и обновлять их. Посредством системы будут подбирать жилье с учетом потребностей семьи.

Данные о жилье в единой системе будут вносить и обновлять органы местного самоуправления Источник: Сгенеровано ИИ ("Телеграф")

Как ВПЛ смогут влиять на решения общины

Переселенцы смогут активнее приобщаться к общественным слушаниям, программам поддержки и решению местных вопросов в общинах, которые их приняли. Предложения советов ВПЛ станут обязательными к рассмотрению. Будут рассматривать их органы власти, при которых созданы эти советы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую помощь можно получить в декабре вместо "зимней тысячи".