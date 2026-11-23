В стране действуют два правительства, а порт Бенгази контролируют восточные власти

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Заместитель главы Президентского совета Ливии Муса аль-Куни 23 ноября приравнял удар по российским кораблям в Бенгази к объявлению войны Ливии. Он возложил ответственность за атаку на Украину.

Ливийское агентство LANA опубликовало заявление аль-Куни. Он призвал Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание.

"Действия Украины по уничтожению российских кораблей из наших портов равнозначны объявлению войны Ливии", – заявил Муса аль-Куни.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские силы потопили российский корвет Merkury и повредили военное грузовое судно MV Angara, сообщает Радио Свобода.

Кто контролирует запад и восток Ливии

Ливия фактически разделена на две части. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году страна не смогла создать стабильную единую государственную власть.

Сейчас существуют два основных политических центра, которые опираются на разные вооруженные силы.

Западная Ливия – правительство в Триполи

Премьер-министром является Абдельхамид Дбейба, столица – Триполи. Именно это правительство признается ООН и многими государствами в качестве основного международно признанного правительства Ливии. Его поддерживает Турция.

Абдельхамид Дбейба

Восточная Ливия – лагерь Хафтара

Главная военная фигура – Халифа Хафтар. Он не президент, а просто военный лидер. На востоке действует параллельное правительство, связанное с Хафтаром, под руководством Осамы Хаммада.

Халифа Хафтар

Хафтар контролирует значительную часть востока и юга Ливии, опираясь на Ливийскую национальную армию (LNA). Его поддерживают Россия и Египет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что меняет уничтожение российского корвета у берегов Ливии.