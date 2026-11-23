В Ливии угрожают Украине. Кто там у власти и зависит ли от России
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В стране действуют два правительства, а порт Бенгази контролируют восточные власти
Заместитель главы Президентского совета Ливии Муса аль-Куни 23 ноября приравнял удар по российским кораблям в Бенгази к объявлению войны Ливии. Он возложил ответственность за атаку на Украину.
Ливийское агентство LANA опубликовало заявление аль-Куни. Он призвал Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание.
"Действия Украины по уничтожению российских кораблей из наших портов равнозначны объявлению войны Ливии", – заявил Муса аль-Куни.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские силы потопили российский корвет Merkury и повредили военное грузовое судно MV Angara, сообщает Радио Свобода.
Кто контролирует запад и восток Ливии
Ливия фактически разделена на две части. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году страна не смогла создать стабильную единую государственную власть.
Сейчас существуют два основных политических центра, которые опираются на разные вооруженные силы.
Западная Ливия – правительство в Триполи
Премьер-министром является Абдельхамид Дбейба, столица – Триполи. Именно это правительство признается ООН и многими государствами в качестве основного международно признанного правительства Ливии. Его поддерживает Турция.
Восточная Ливия – лагерь Хафтара
Главная военная фигура – Халифа Хафтар. Он не президент, а просто военный лидер. На востоке действует параллельное правительство, связанное с Хафтаром, под руководством Осамы Хаммада.
Хафтар контролирует значительную часть востока и юга Ливии, опираясь на Ливийскую национальную армию (LNA). Его поддерживают Россия и Египет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что меняет уничтожение российского корвета у берегов Ливии.