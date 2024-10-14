Нардеп и историк о том, почему важно помнить уроки истории применительно к войне с Россией

Большинство украинцев усвоили важный и трудный урок истории — именно недостаточное внимание к развитию армии было одной из главных причин падения украинского государства после революции 1917-1921. А падение государства — причина того, что в последующие годы убиты миллионы украинцев, среди них и тех, кто думал отсидеться в "крайнем доме", не понимал потребности государства и армии.

Но это не единственный урок истории, который следует помнить. Есть совсем другой — о том, что государство во время войны может пасть не из-за поражений на фронте, но из-за внутреннего коллапса. Россия и особенно Германия в Первой мировой пример как раз такого урока.

Потому что троп до поражения на самом деле множество. А к победе ведет тяжелая извилистая дорога баланса ресурсов и внимания к армии, вооружению, экономике, дипломатии, культуре, информационной политике.

Источник: пост Вятровича в Facebook