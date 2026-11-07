"Чулан Гарри Поттера": во Львове продают квартиру-"халупу" (видео)

Есть отдельная ванная, но с нюансом

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В сети завирусилось видео с квартирой, которую продают во Львове. Пользователей поразила не только цена, но площадь жилья.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram. Жилье находится всего в 10 минутах ходьбы от центра города.

Квартиру площадью 18 м² продают за 44 500$. Находится она на втором этаже, дом четырех этажный. Планировку жилья называют студией, но по факту выглядит все странно. Здесь буквально одна комната и ванная с туалетом. На 18 м² удалось поместить кухню, спальню и гостиную в одной комнате. Отдельно есть ванная комната с душевой кабиной и унитазом, но есть нюанс – нет дверей.

"Благодаря перепланировке и демонтажу лишних перегородок удалось рационально использовать каждый метр пространства", — говорится в подписи под видео.

Также в глаза бросается то, что с улицы сразу вход в квартиру. Нет ни коридора, ни какой-нибудь другой комнаты. И именно это планирование называют студией, однако в комментариях пользователи несколько иного мнения. Люди пишут:

Да, а квартиру вы так и не показали.

Я львовянин и поддерживаю мнение других — вы ах**

Квартира – это когда есть коридор, комната, санузел и спальня. А здесь это где? Лежать на кровати и смотреть, как кто-то сидит на унитазе? Жарить котлеты и потом спать в постели, которая ими пропахла? Зайти с улицы и сразу в постель? Одурели совсем.

Чулан Гарри Поттера.

Вы, вероятно, ошибочно, спереди написали 44.

Я так понимаю, окна не предусмотрены в этих царских хоромах.

Угораете?

Вау!!! Впечатляюще, не квартира, а будка.

Почему так дешево?

Это сарай для скота, а не квартира.

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