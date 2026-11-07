Почему нельзя хранить растительное масло возле плиты: ошибка, которую допускают почти все
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Тепло, свет и воздух ускоряют окисление
Держать бутылку масла рядом с плитой удобно, но это неудачное место. Во время готовки тепло ускоряет окисление: масло быстрее теряет вкус и аромат и прогоркает.
Производители утверждают: как только бутылку открыли, начинается окисление. Поэтому для постоянного хранения ее лучше убрать в закрытый шкаф.
Чем опасно место рядом с плитой
У растительных масел есть четыре главных врага: свет, тепло, кислород и резкие перепады температуры, напоминает Госпродпотребслужба. Под их воздействием масло окисляется, прогоркает и теряет полезные свойства. Рядом с конфорками и духовкой бутылка с маслом сталкивается со всеми этими факторами. Также ее следует держать подальше от специй, бытовой химии и испарений во время приготовления: масло впитывает посторонние запахи.
Как правильно хранить масло дома
Выбирайте темное, сухое и прохладное место, где температура не меняется. Подойдет кладовая или закрытый кухонный шкаф, желательно нижняя полка, как можно дальше от плиты, духовки и окна. После каждого использования сразу плотно закрывайте бутылку.
Для хранения хорошо подходит темное стекло с герметичной крышкой. Для оливкового масла также рекомендуют пищевую керамику. Железных емкостей следует избегать: железо способствует окислению. Большую упаковку можно перелить в емкости поменьше, чтобы основной запас реже контактировал с воздухом.
Где хранить подсолнечное, оливковое и другие масла
Подсолнечное масло
После открытия бутылки рекомендуемая температура хранения подсолнечного масла составляет 20–25 °C. Масло следует хранить в темном месте и плотно закрывать бутылку. Рафинированное масло менее чувствительно к свету, чем нерафинированное, но высокие температуры и кислород вредят обоим.
Оливковое масло
Рекомендуется хранить оливковое масло при температуре 13–25 °C, защищая его от света и нагревания. Холодильник замедляет окисление, однако часть жиров в нем кристаллизуется. Это обратимый процесс, который не ухудшает качество масла.
Другие растительные масла
- Льняное масло холодного отжима лучше всего хранить в холодильнике. Масло горячего отжима можно держать в прохладном месте.
- Кунжутное масло также рекомендуют ставить в холодильник, поскольку оно чувствительно к теплу, свету и кислороду.
- Кокосовое масло для жарки можно хранить в холодильнике: там оно затвердеет. Для выпечки удобнее оставить его при комнатной температуре, подальше от солнца.
- Кукурузному маслу подойдет темное прохладное место или холодильник. От холода оно может помутнеть, но после согревания снова станет прозрачным.
- Для тыквенного масла рекомендованная температура – 18 °C; для более длительного хранения его также можно поставить в холодильник.
Как сообщал "Телеграф", рафинированное и нерафинированное растительные масла отличаются не только цветом, но и назначением. Рафинированное советуют использовать для термической обработки, а нерафинированное – как ароматную добавку к свежей пище, поскольку при нагревании оно дымит и горчит.