Почему нельзя хранить растительное масло возле плиты: ошибка, которую допускают почти все

Тепло, свет и воздух ускоряют окисление

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Держать бутылку масла рядом с плитой удобно, но это неудачное место. Во время готовки тепло ускоряет окисление: масло быстрее теряет вкус и аромат и прогоркает.

Производители утверждают: как только бутылку открыли, начинается окисление. Поэтому для постоянного хранения ее лучше убрать в закрытый шкаф.

Чем опасно место рядом с плитой

У растительных масел есть четыре главных врага: свет, тепло, кислород и резкие перепады температуры, напоминает Госпродпотребслужба. Под их воздействием масло окисляется, прогоркает и теряет полезные свойства. Рядом с конфорками и духовкой бутылка с маслом сталкивается со всеми этими факторами. Также ее следует держать подальше от специй, бытовой химии и испарений во время приготовления: масло впитывает посторонние запахи.

Как правильно хранить масло дома

Выбирайте темное, сухое и прохладное место, где температура не меняется. Подойдет кладовая или закрытый кухонный шкаф, желательно нижняя полка, как можно дальше от плиты, духовки и окна. После каждого использования сразу плотно закрывайте бутылку.

Для хранения хорошо подходит темное стекло с герметичной крышкой. Для оливкового масла также рекомендуют пищевую керамику. Железных емкостей следует избегать: железо способствует окислению. Большую упаковку можно перелить в емкости поменьше, чтобы основной запас реже контактировал с воздухом.

Темное стекло помогает защитить масло от света во время хранения Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Где хранить подсолнечное, оливковое и другие масла

Подсолнечное масло

После открытия бутылки рекомендуемая температура хранения подсолнечного масла составляет 20–25 °C. Масло следует хранить в темном месте и плотно закрывать бутылку. Рафинированное масло менее чувствительно к свету, чем нерафинированное, но высокие температуры и кислород вредят обоим.

Оливковое масло

Рекомендуется хранить оливковое масло при температуре 13–25 °C, защищая его от света и нагревания. Холодильник замедляет окисление, однако часть жиров в нем кристаллизуется. Это обратимый процесс, который не ухудшает качество масла.

Другие растительные масла

Льняное масло холодного отжима лучше всего хранить в холодильнике. Масло горячего отжима можно держать в прохладном месте.

холодного отжима лучше всего хранить в холодильнике. Масло горячего отжима можно держать в прохладном месте. Кунжутное масло также рекомендуют ставить в холодильник, поскольку оно чувствительно к теплу, свету и кислороду.

также рекомендуют ставить в холодильник, поскольку оно чувствительно к теплу, свету и кислороду. Кокосовое масло для жарки можно хранить в холодильнике: там оно затвердеет. Для выпечки удобнее оставить его при комнатной температуре, подальше от солнца.

для жарки можно хранить в холодильнике: там оно затвердеет. Для выпечки удобнее оставить его при комнатной температуре, подальше от солнца. Кукурузному маслу подойдет темное прохладное место или холодильник. От холода оно может помутнеть, но после согревания снова станет прозрачным.

подойдет темное прохладное место или холодильник. От холода оно может помутнеть, но после согревания снова станет прозрачным. Для тыквенного масла рекомендованная температура – 18 °C; для более длительного хранения его также можно поставить в холодильник.

Как сообщал "Телеграф", рафинированное и нерафинированное растительные масла отличаются не только цветом, но и назначением. Рафинированное советуют использовать для термической обработки, а нерафинированное – как ароматную добавку к свежей пище, поскольку при нагревании оно дымит и горчит.