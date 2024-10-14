Нардеп та історик про те, чому важливо пам'ятати уроки історії стосовно до війни з Росією

Більшість українців засвоїли важливий і важкий урок історії — саме недостатня увага до розбудови армії була однією з головних причин падіння української держави після революції 1917-1921. А падіння держави — причиною того, що в наступні роки вбито мільйони українців, серед них і тих, хто думав відсидітися в "крайній хаті", не розумів потреби держави та армії.

Але це не єдиний урок історії, який варто памʼятати. Є зовсім інший — про те, що держава під час війни може впасти не через поразки на фронті, але через внутрішній колапс. Росія і особливо Німеччина у Першій світовій приклади якраз такого уроку.

Бо стежок до поразки насправді безліч. А до перемоги веде важка звивиста дорога балансу ресурсів та уваги до армії, озброєння, економіки, дипломатії, культури, інформаційної політики.

Джерело: допис В'ятровича у Facebook