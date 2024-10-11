Суд избрал меру пресечения бойцу Гнездилову за "публичное СОЧ"

Военнослужащего отправили под стражу на два месяца

Печерский районный суд Киева в пятницу, 11 октября, отправил под арест военнослужащего Сергея Гнездилова, который объявил публично о самовольном оставлении своей военной части.

Об этом сообщило Hromadske из зала суда. Военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады взяли под стражу сроком на 60 дней, т.е, на два месяца — до 12 декабря. Об этом ходатайствовала прокуратура — там же просили, чтобы за Гнездилова не вносили денежный залог.

В то же время сторона защиты просила отклонить ходатайство, а после вынесения приговора заявила об апелляции.

В сети появились видеокадры вынесения приговора. Об этом сообщила украинская служба "Радио Свобода". Поддержать Гнездилова пришли его знакомые, а также жены военнослужащих, которые не первый год находятся в армии, в том числе, на передовой. Они потребовали от властей установить точные сроки службы своих родственников.

Напомним, Сергей Гнездилов самовольно покинул свою военную часть после пяти лет службы. Причиной он назвал отсутствие четких сроков военной службы. Большая часть военных согласилась с ним по поводу решения проблемы увольнения со службы, но не поддержали его методы.

Напомним, командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев объяснил "Телеграфу", когда боец ответит за самоволку.