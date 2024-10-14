Опытный военный детально объяснил, почему СЗЧ не выход

СЗЧ – это глобальное ослабление

Вопрос самовольного ухода из воинской части (СЗЧ, на украинском — самовільне залишення військвої частини) сейчас обсуждается очень рьяно, ведь демобилизация военных и ротация почти не возможны. Однако "самоволка" в любом случае не выход, она не принесет военному желаемого.

Как рассказал "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления" Геннадий Левитас на псевдо "Кажан", командир РУБпАК (роты ударных беспилотных авиационных комплексов — Ред.) 112 ОБр ТРО, СЗЧ не даст ощущения безопасности и точно не поможет закончить войну.

"Никто не мечтал о длительной службе, но мы не всегда можем выбирать происходящие в стране события. Мы в рамках этих событий можем занимать взрослую позицию. Если мы говорим о воображаемой демобилизации: война идет, на нас давят, но есть ли резервы, какие пополняются? Будет ли у них достаточно времени для согласования, для подхвата этих направлений?" – говорит военный.

По его словам, на фронте сложнее, чем может показаться, ведь в гражданской жизни человек может выбрать себе работу, место жительства, способ действий. На войне или наша армия проигрывает, или принимает определенные правила и угрозы.

"И в реакции на эти угрозы нет СЗЧ. Оно не решает проблему, не нивелирует опасность, не приближает победу – это глобальное ослабление. В моих глазах СЗЧ — это не ок", — добавляет "Кажан".

Он отмечает, что в его подразделении пока не было случаев "самоволки" и надеется, что не будет. К тому же, по мнению командира, военные должны быть мотивированы как можно быстрее завершить войну и не допустить, чтобы их дети шли на фронт. А здесь СЗЧ не поможет.

"У меня три сына: старшему скоро будет 18. Он не уедет из Украины. У меня есть мотивация закончить войну до того, как он станет в строй. Могу ли я на этом фоне устать и уйти в СЗЧ?" — говорит "Кажан".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный объяснил, как Украина может закончить войну.