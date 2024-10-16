Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" специально для "Телеграфа" рассказал о вызовах Плана победы

Первый вопрос, возникающий после того, как ознакомился с выступлением Владимира Зеленского в Верховной Раде, почему так долго тянули с тем, чтобы показать план победы украинским гражданам? Я думаю, что они заслужили то, чтобы видеть его быстрее.

В этом плане, с одной стороны, достаточно системное видение, а с другой стороны это в значительной степени переложение ответственности на наших партнеров. Я думаю, что это не совсем справедливо, потому что Украина свой путь евроатлантической интеграции начала в 1997 году под писанием Хартье об особом партнерстве с НАТО.

Извините, никто не виноват украинскому истеблишменту, что он не чесался до осени 2022 года, когда Россия провела незаконный референдум о присоединении оккупированных украинских территорий, а Украина ответила на это заявкой на вступление в НАТО.

На сегодняшний момент получить приглашение, подчеркиваю только приглашение, вступления в НАТО достаточно сложно, потому что это решение должно приниматься консенсусом. У нас, по меньшей мере, две страны – Венгрия и Словакия, а я думаю, их будет больше, которые к этому вопросу относятся скептически. И, соответственно, представить, что Джозеф Байден в нынешней ситуации будет оказывать политическое давление на своих партнеров, достаточно сложно.

И меня несколько смущает тезис о стремлении разместить комплексный пакет неядерного сдерживания на территории Украины. Насколько я понимаю, это ракеты малой и средней дальности. Если это так, то это предполагает размещение иностранных военных баз в Украине. Это на сегодняшний момент запрещено Конституцией. И поменять Конституцию в условиях военного положения невозможно. Развитие экономического потенциала, укрепление обороны – это все хорошо. Но в вопросах делиться разведывательными данными, насколько я понимаю, не все наши союзники хотят делиться этими разведывательными данными. Это их права по большому счету.

Относительно того, что принимать более активное участие в разработке украинских недр, ну и вообще развивать украинскую промышленность, это правильный тезис, он нужен. И она нуждается, я думаю, в максимальной расшивке в переговорах. Потому что это то, к чему наши западные партнеры наиболее готовы, как показал опрос политику.

Относительно того, что наши войска смогут заменить американские в Европе после завершения российско-украинской войны, ну, я бы сказал так, что, учитывая несоизмеримость бюджетов военных США и Украины, и то, что не всем нашим соседям будет нравиться наличие у нас миллионных сил обороны, это задача, как говорится, со звездочкой.