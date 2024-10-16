"Мир благодаря силе": Зеленский рассказал, как именно планирует сдерживать РФ

К пунктам плана есть тайные приложения

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, представил План победы. Третий пункт документа касается сдерживания России. Ключевым элементом этого пункта является предложение разместить на территории Украины комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.

Детали президент рассказал во время выступления в Верховной Раде. "Телеграф" внимательно следил за тезисами президента.

"Третий пункт Плана – сдерживание. Под него тоже есть тайное приложение. Его уже получили лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа", — сказал президент.

Он также заявил, что тайное приложение к Плану победы получат и еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания.

"Когда Россия знает, что ответ будет, и понимает, какой это будет ответ, они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками. Благодаря этому сдерживание России от агрессии возможно и в отношении Украины и всей Европы", — подчеркнул Зеленский.

Ключевым элементом третьего пункта плана есть предложение разместить на территории Украины комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания. Его должно быть достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и сузить вариативность действий России до двух перспектив: либо присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, либо гарантированно упустить возможность продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания согласно определенным военным целям.

"То есть пакет сдерживания – это факт, что Россия либо идет в дипломатию, либо идет... к потере ее машины войны. Мир благодаря силе", — подчеркнул президент.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что План победы Украины не является заменой "Формулы мира" и имеет ряд отличий. Но главное – этот план направлен на то, чтобы силой заставить российский режим пойти на свет именно по формуле Зеленского.

Ранее Телеграф сообщал, что Владимир Зеленский представит План победы всем лидерам стран Европейского Союза на саммите ЕС. Это произойдет 17-18 октября этого года.