Украинский политолог Алексей Якубин специально для "Телеграфа" рассказал о Плане победы Владимира Зеленского

Если мы говорим о Плане победы, который Зеленский представил в Верховной Раде, то по факту, что можно сказать?

Во-первых, был слишком преувеличен ажиотаж по этим пунктам, их секретности и так далее. Потому что, по большому счету, большую часть этих пунктов мы уже до того увидели в западных медиа. Достаточно сложно говорить, что этот план был суперсекретным в этом смысле. Да, Зеленский его представил наконец, но большинство пунктов, кроме которых касаются военной техники, мы видели до этого.

Как теперь мы видим, та информация, которую публиковал ряд западных СМИ о разных пунктах этого плана, по существу, подтвердилась. Еще один момент связан с тем, почему именно сейчас Зеленский представляет этот план. Если концептуально, то план, в первую очередь, должен ориентироваться на собственные усилия страны, на собственные ресурсы и так далее.

Здесь мы видим, что есть расчет на то, что этот план должны принять западные партнеры. По сути это попытка разделить ответственность за дальнейшую ситуацию. А мы входим в критический час, критические месяцы. Имеются в виду избирательная кампания в США, ситуация на фронте российско-украинской войны и т.д. То есть это попытка разделить ответственность с Западом по дальнейшим действиям.

Плюс еще добавилась ответственность Верховной Рады. То есть это такая попытка разделить за эти пункты ответственность теперь и с Верховной Радой Украины, ведь это представители украинского народа.

Как мы видим, это всеобщее разделение ответственности. И здесь открытый вопрос — как это сработает у западных союзников? Готовы ли они брать на себя такую ответственность? А это уже должно превращаться в оформление не только на словах, а в виде определенных союзов, дальнейших контактов с Украиной и т.д.

Пункты плана вызывают дискуссию: особенно пункт по Украине в НАТО. Потому что, с одной стороны, мы видим, что эта дискуссия активизировалась в контексте того, что Байден даже в конце своей каденции может сделать какое-то громкое заявление по поводу НАТО. И также были ожидания от перенесшего Рамштайна.

Но я думаю, что у Зеленского действительно были определенные переговоры с действующей администрацией в США. Пока не ясно, будет ли Байден на это готов, но высока вероятность этого. Это может произойти в ближайшее время, когда будет встреча Байдена, Макрона, премьера Британии и Шольца – они проговорят эту тему.

Возможно, Байден после выборов в США выйдет с соответствующим заявлением. Но если в целом, то мне кажется, сложно сказать, что мы услышали что-то новое, что мы до этого не слышали. Как я вижу, ключевая идея всего этого – разделение ответственности с Западом и парламентом.

Это делается, чтобы апеллировать к тому, что это не только позиция президента, но и других структур.