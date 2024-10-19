24 лютого 2022 року почалась Третя світова. Або змінимось, або загинемо

Немає ніякої російсько-української війни. Давно пора подивитись на це питання ширше.

Йде Третя світова війна. І ми в ній одне з головних полів битви. Не єдине, але перше.

Те, що це ще не називають Третьою світовою — це нормально. І Другу, і Першу так назвали не одразу. Ніхто не сказав 28 червня 1914 року — почалась Перша світова. В новинах сказали — вбили ерцгерцога Франца Фердинанда. Цей вистріл в Сараєво запустив повільний, але безповоротній механізм війни на десятки країн і мільйони жертв.

Так само напишуть колись — 24 лютого 2022 року почалась Третя світова. Спершу Росія напала на Україну, а потім між десятками країн Осі Добра і Осі Зла почалась війна. Між тоталітарними і демократичними племенами. Між Східним і Західним устроями світу.

Я розумію, що в це досі важко повірити. Навіть розумні люди не хотіли вірити, коли ще буквально три роки тому західні медіа почали попереджати про вторгнення. Мені не до кінця вірили навіть найближчі друзі, коли я писала — "буде, питання часу".

Якщо важко повірити просто подумайте, чи уявляли ви ще кілька років тому, що по Запорізькій чи Харківській області будуть бігати солдати регулярної армії Північної Кореї? Що тут будуть військові інструктори і виробники з Китаю тестувати свої системи? Чи уявляли ще на початку зими 2022, що іранські дрони, корейські ракети, китайські технології будуть стирати в попіл наші міста?

Згадайте своє життя ще буквально кілька років тому. Все це здавалося фантастикою. Зараз це наша реальність. Нам треба мати план, на найгірший сценарій. Що якщо Північна Корея відправить завтра +100 тисяч військових? Що, якщо Китай почне вже не прикриваючись передавати ешелонами зброю і технології?

Що, якщо сюди почне приходити все більше ресурсів з країн Осі Зла, в геометричній прогресії? Добре, якщо ні, якщо я помиляюсь. А якщо так? Чи є у нас план?

З планами в нас не складається. Але я точно знаю, що в нас ще є час. Він закінчується разом з людьми на фронті. Закінчується по днях. Але ще є.

Схоже на те, що ворог активно готує коаліцію союзників, щоб поступово перетворити нас на плацдарм для подальшого наступу на країни Західної Осі. Вони будуть йти до кінця, бо поразка для політичних еліт саме Росії означає смерть.

А ще тому, що протиріччя між уявленням, яким має бути світовий порядок, між цими осями стали занадто нездоланними. А технології виводять війни між людьми вже на зовсім новий рівень. За якийсь місяць до повномасштабки я написала текст, основна думка була така: "війна точно буде, що робити? готуватись".

Вже десять років ця позиція незмінна. Я хочу, щоб якомога більше наших людей вижили. Тому наша команда день в день працює над тим, щоб готуватись. Технологічна мілітаризація суспільства — це наш єдиний вихід.

Можливо перемогти армію, але неможливо перемогти народ, який став армією. Не всі можуть безпосередньо служити, але всі можуть вміти технологічно знищувати ворога і забезпечувати фронт. Наша команда Victory Drones дає ці знання абсолютно безкоштовно.

Немає ніякої російсько-української війни, є Третя світова. І якщо ми будемо триматися разом, воювати розумно — ми встоїмо.

Ті племена в історії, які об'єднувались, долали навіть значно сильніших ворогів. Інші гинули, і згадки про них вже є лише в Біблії чи інших літописах. Або змінимось, або загинемо.

Джерело — Facebook Марії Берлінської.