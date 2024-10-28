Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа" рассказал о возможном развитии событий в Грузии.

Парламентские выборы в Грузии, на мой взгляд, стали свидетельством того, что Россия рассматривает постсоветское пространство как собственный задний двор и продвигает там свои нарративы и свои практики.

То есть то, что "Грузинская мечта" заявила о своей победе и при этом не дотянула до конституционного большинства (им не хватило всего одного мандата, для того чтобы менять конституцию), свидетельствует о ее стремлении понравиться Западу, продолжать быть правящей партией. А она у власти уже 12 лет.

Я понимаю, что соратники Бидзина Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии — Ред.) очень боятся потерять власть после всего, что они сделали за эти 12 лет, однако это урок для того, чтобы понимать, что так или иначе, власть будет меняться.

И в этом контексте также нужно упомянуть также о том, что происходит сегодня и в ситуации вокруг Грузии как таковой. Просто она крупнейшая страна региона, и для меня очень показательно, что буквально в воскресенье поздравили "Грузинскую мечту" Алиев и Пашинян, то есть лидеры Азербайджана и Армении. Это свидетельствует о том, что и в Баку, и в Ереване, по меньшей мере, должны учитывать, как Путин любит говорить, реалии на Земле.

Потому что без учета этих реалий можно столкнуться с заметной активизацией России и очевидно, что эти политики к этому не готовы. Несмотря на это, ситуация в Грузии продолжает развиваться, и мы это тоже должны понимать. И сказать окончательно, как будут развиваться до сегодняшнего вечера сказать сложно. То, что Саломе Зурабишвили (президент Грузии — Ред.) выступила против "Грузинской мечты", хотя партия ее поддерживала на президентских выборах, — в этом нет ничего удивительного, потому что Зурабишвили "Грузинская мечта" держала в черном теле.

Я думаю, что сегодня вечером многие вспомнят "Революцию роз" в 2003 году, и с которой началась стремительная политическая карьера Михеила Саакашвили, который сейчас находится в тюремной больнице в Грузии. Считаю, что в этой драме еще не все указано и не исключаю достаточно драматических поворотов событий.