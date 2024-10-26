Впервые в истории парламент выбирают исключительно по пропорциональной системе

В субботу, 26 октября, в Сакартвело (Грузия) начались решающие для страны парламентские выборы. Они могут кардинально изменить политический курс Сакартвело. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени по всей территории страны, кроме оккупированных Россией регионов Абхазии и Цхинвали.

Об этом сообщает издание "NewsGeorgia". Впервые в истории Сакартвело парламент избирается исключительно по пропорциональной системе. За места в законодательном органе соперничают 18 политических партий, которым необходимо преодолеть 5-процентный барьер.

Предвыборные опросы показывают поддержку правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" на уровне 34-35%, что усложняет формирование парламентского большинства без коалиции. Зато у оппозиционных сил есть шанс объединиться и сформировать большинство.

Однако "Грузинская мечта" не признает данные авторитетных социологических исследований. Вероятен сценарий, когда "Грузинская мечта" после выборов объявит о своей победе, независимо от того, каким в реальности будет результат.

Как сообщает издание, глава "Грузинской мечты" миллиардер Бидзина Иванишвили выступил с резкими заявлениями, обвинив оппозицию в работе на иностранные интересы и предупредив об угрозе войны в случае их победы.

"Напомню, война по соседству. Эта страна, которая управляет агентурой, дала срочную задачу, чтобы привлечь Грузию к военным действиям. Уверяю вас, это не продлится много времени, это произойдет мгновенно и вместо того, чтобы мы заботились о развитии страны, мы получим катастрофу и разруху", — заявил Иванишвили.

В то же время оппозиционные лидеры, в частности Георгий Вашадзе и Георгий Гахария, призывают граждан поддержать европейский вектор развития страны.

"Сегодня решающий день, который определит следующие десятилетия. Пожалуйста, идите на выборы, участвуйте, нам нужно как можно больше активности, чтобы получить большую перспективу", — заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

"Сегодня очень важный день. Первое, о чем хочу попросить каждого гражданина Грузии — обязательно прийти на выборы. Вы должны знать, что никто никогда не узнает, за кого голосовали. Самое главное, мы все должны проголосовать", — заявил Гахария.

Международные партнеры и оппозиция обвиняют действующую власть в отходе от проевропейского курса и продвижении российских интересов, что привело к международной изоляции Грузии со стороны США и Евросоюза.

Первые предварительные результаты голосования ожидаются около 22:00 по тбилисскому времени. Сначала будут обнародованы данные электронного подсчета, после чего произойдет ручной перерасчет бюллетеней, результаты которого будут считаться окончательными.

В преддверии выборов в Тбилиси состоялась демонстрация в поддержку евроинтеграции под лозунгом "Сакартвело выбирает Евросоюз", что свидетельствует о высокой общественной активности и запросе на геополитические изменения.

Заметим, что Тбилиси уже более десяти лет убеждает своих международных партнеров отказаться от названия "Грузия", потому что это наименование – российское. Подобные попытки активизировались после российско-грузинской войны 2008 года. Настоящее название государства — Сакартвело ("страна картвелов", от Картли — одного из основных регионов этого государства). В мире преимущественно используют латинское название Джорджия (Georgia), впрочем, это перевод с русского "Грузия".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что саммит Евросовета фактически остановил процесс вступления Сакартвело в ЕС. Таким образом, Евросоюз отреагировал на все более пророссийский вектор этой страны.