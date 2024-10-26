Грузия выбрала свой путь? Результаты экзитполов выборов в парламент и салют в Тбилиси

Президент Грузии уверена в победе проевропейской оппозиции

В Грузии, где проходят парламентские выборы, опубликовали противоречивые результаты экзитполов. А партия "Грузинская мечта" уже начала праздновать свою победу.

Об этом пишет телеграмм-канал "Новости — Грузия". Отмечается, что опубликованы экзитполы нескольких каналов, в которых первенство с большим отрывом получает действующая партия "Грузинская мечта".

UPD: Грузинский ЦИК обнародовал результаты, где синее поле — это ныне правящая "Грузинская мечта". Явка, по предварительным данным, 58,94%, проголосовали 2060412 человек.

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что по ее данным, проевропейская оппозиция побеждает на выборах с 52% голосов — эта цифра без учета голосов диаспоры, которая продолжает голосовать в ряде стран.

По данным опроса Edison Research:

действующая партия "Грузинская мечта" получает поддержку чуть более 40% избирателей,

коалиция "Единство ради спасения Грузии" — 16,7%,

коалиция "За перемены" -16,7%.

"Сильная Грузия" (Лело) – 10,3%

"За Грузию" (Гахария) – 8,2%

По данным Gorbi, по заказу проправительственного телеканала Imedi

"Грузинская мечта" – 56,1%

"Коалиция за перемены" ("Ахали") – 12,6%

"Единство" (ЭНД) — 11,6%

"Сильная Грузия" (Лело) – 7%

"За Грузию" (Гахария) не преодолевает барьер, набирая 4,8%.

В то же время, экзитпол государственного телеканала Imedi показал преимущество "Грузинской мечты" — более 56% голосов избирателей.

Однако у партии "Грузинская мечта" в Тбилиси уже началось празднование победы на выборах, где запустили салюты. А власти страны уже через 20 минут после закрытия участков утверждали, что сохранили большинство в Парламенте.

Так, премьер-министр Грузии и политсекретарь партии "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе заявил еще в 17:00 о победе его политсилы на парламентских выборах. Однако призвал граждан продолжать голосовать, чтобы точно получить конституционное большинство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Грузии во время парламентских выборов зафиксированы массовые нарушения и потасовки.