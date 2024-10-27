В Грузии Центризбирком объявил предварительные результаты выборов: оппозиция отказалась их признавать

Оппозиция считает выборы украденными и не планирует признавать результаты голосования

Центральная избирательная комиссия Грузии вечером 26 октября объявила состоявшиеся парламентские выборы. В ЦИК озвучили предварительные результаты голосования, согласно которым якобы лидирует правящая пророссийская партия "Грузинская мечта".

В настоящее время по результатам обработки 71% бюллетеней на выборах результаты следующие:

пророссийская "Грузинская мечта": 52,9%;

проевропейская "Коалиция перемен": 11,2%;

проевропейская "Единство — национальное движение": 9,8%;

проевропейская "Сильная Грузия": 9%;

проевропейская "Гахария — За Грузию": 8,2%.

То есть, по данным ЦИК, партия власти якобы уверенно побеждает, а в парламент проходят только четыре оппозиционные партии, хотя все экзит-полы обещали обратную картину. В связи с этим оппозиционные партии Грузии уже заявили, что не признают результаты выборов и победу "Грузинской мечты".

"Это украденные выборы, это узурпация власти и конституционный переворот в Грузии. Этому не бывать. Это не Россия, это не Венесуэла — это Грузия", — прокомментировал результаты выборов лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия. Его поддержала лидер партии "Национальное движение" из коалиции "Единство" Тина Бокучава, заявившей, что выборы были украдены, поэтому оппозиция не будет признавать их результаты.

Между тем, пророссийская "Грузинская мечта" заявляет, что оппозиция якобы ничего не сможет сделать. Мол, у нее нет поддержки народа Грузии.

"У оппозиции нет возможностей устроить в стране переворот или революцию. Когда ты устраиваешь переворот, должен пользоваться поддержкой общества и народа. Сегодня оппозиция, эта радикальная группировка побеждена", – заявил генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси и сторонник российского режима Каха Каладзе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Грузии не исключила своего ареста в угоду Путину. В случае если пророссийская партия "Грузинская мечта" победит на парламентских выборах 26 октября, есть вероятность того, что они попытаются арестовать проевропейского президента страны Саломе Зурабишвили.