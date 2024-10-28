Выборы в Грузии: в ЕС призвали к расследованию всех нарушений во время голосования

Евросоюз учитывает оценку, которую дали выборам международные наблюдатели

Европейский Союз планирует включить прошедшие с многочисленными скандалами вопросы парламентских выборов в Грузии в повестку дня неформальной встречи в ЕС. Там проанализируют все нарушения, зафиксированные наблюдателями во время голосования.

Об этом написал глава Европейского Совета Шарль Мишель. Он отметил, что на заседании Евросовета обсудит ситуацию и определит следующие шаги в отношениях с Грузией.

Мишель добавил, что Евросоюз учитывает оценку, которую дали выборам международные наблюдатели – в своем отчете делегации от ОБСЕ и ПАСЕ заявили о фальсификации, стычках и давлении на избирателей. ЕС призывает Центральную избирательную комиссию и правоохранительные органы Грузии провести скорейшее, прозрачное и независимое расследование нарушений на выборах. А у властей Грузии, таким образом, появится шанс продемонстрировать реальную приверженность пути страны к ЕС.

Ранее "Телеграф" писал, что в Грузии на парламентских выборах зафиксированы массовые нарушения и драки. А местные журналисты фиксируют вопиющие нарушения во время избирательного процесса.

На выборах 26 октября пророссийская правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" одержала победу на парламентских выборах с результатом 54,27% голосов. В парламент также проходят четыре оппозиционные силы. "Коалиция за перемены" получила 10,8% голосов, партия "Единство – Национальное движение" – 10,09%, "Сильная Грузия" – 8,75%, а "Гахария за Грузию" – 7,75%.

Оппозиционные силы не признают результаты выборов. Лидер "Единства – Национального движения" Тина Бокучава заявила о переходе партии в "режим чрезвычайной ситуации". Глава "Коалиции за перемены" Ника Гварамия обвинил власть в "конституционном перевороте" и пообещал обнародовать доказательства фальсификаций.