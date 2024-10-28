Украинский поэт и переводчик Андрей Любка об отношениях США и Украины, влиянии войны на американцев

Завершив свой долгий тур по многим городам Канады и США, хочу поделиться несколькими мыслями и наблюдениями о восприятии украинской тематики в Северной Америке. Без претензий на истину в последней инстанции это просто мои ежедневные записи.

1. Мы говорим на разных языках. К сожалению, на третий год полномасштабного вторжения уже не только наша стилистика, но и словари разные. Риторика, которой мы пользуемся в Украине, после перевода на английский теряет свой первоначальный смысл, звучит некстати и примитивно. Западная публика потеряла эмоциональную способность воспринимать наш кристально чистый и прямой язык. Сфокусированные на собственной трагедии и жертвенности, мы продолжаем оперировать исключительно черно-белыми терминами и сравнениями, но Запад устал от этого и просто пропускает мимо ушей. "Агрессор", "жертва", "преступление", "территориальная целостность", "справедливость", "западные ценности" — для нас эти слова означают одно, а на Западе после слишком долгой и частой эксплуатации они выхолостались, превратились в банальность и едва не моветон. То же касается и более длинных синтаксических конструкций, предложений, гипотез, лозунгов – то, что в украинском фейсбуке может собрать тысячу сердечек, у западной образованной аудитории вызывает искреннее удивление, будто люди слышат наивный детский язык. Она милая и интересная, но имеет мало общего с реальностью – где-то такая реакция на наши слова на данном этапе, но тенденция неутешительная, потому что за этой фазой наступит просто раздражение от наших слов. Нам нужно построить новый словарь для разговора с миром.

2. От нас ждут конструктива и проактивность. Мир очень устал от ужасающих картинок из Украины. Разбомблены украинские города, уничтожены детские больницы, трупы гражданских – это то, что каждый на Западе уже видел. Когда мы снова и снова "давим на жалость", показываем очередные окровавленные картинки, кричим о новых преступлениях – это вызывает нечто похожее на раздражение. Циническая правда такова, что люди на Западе поддерживают нас в несправедливой войне, но очередные фотографии войны мешают им насладиться своим вкусным ланчем в дружеской компании. Запад в курсе о ежедневных потерях, смерти, бомбардировках, но они больше не пробивают стену безразличия, вызывают усталость и портят настроение. Сегодня от нас ждут об активной конструктивности, идеях, предложениях, поэтому План победы может достаточно неоднозначно восприниматься внутри Украины, но для западной аудитории – это именно то, что нужно. Было бы хорошо сформулировать концепцию победы и окончание войны не только от власти, но и гражданского общества, интеллектуальной и художественной элиты, среды бизнеса. Важно передавать нацеленность на конструктив через все возможные каналы и нетворкинги, потому что исключительно политическое взаимодействие уже себя исчерпало.

3. Информационная линза, по которой мир видит Украину – экстремально отрицательная. Если ты за границей, то большинство информационного потока из Украины – максимально демотивирующее и депрессивное. Активная часть украинской диаспоры из-за этого очень мучается, потому что каждый день видит некрологи в ленте, новости о проблемах на фронте, какие-то очередные фото о чиновниках с миллионами кэша. Как это ни парадоксально, но когда ты в Украине – тебе гораздо спокойнее, потому что видишь повседневную жизнь, повседневную рутину, как все вокруг работает и как много действительно хороших людей, делающих свое дело для общего блага. Это касается не только диаспоры, ведь именно через такую негативную линзу нас видит целый мир – и было бы уместно дополнить этот образ сторителлингом о нашей устойчивости, о силе гражданского общества, феномене украинского волонтерского движения, об инновациях в государственных сервисах и образовании, об успешных даже в этих условиях бизнесы. Миру не хватает ощущения, что Украина – это не только линия фронта, но и огромная мощная страна с фабриками, фермами, университетами, театрами, Новой почтой и Дієй. Создавать и "положительный" контент – одна из наших основных задач.

4. На Западе есть свои проблемы. Если нам кажется, что нас меньше поддерживают и меньше интересуются, то это не потому, что нам не сочувствуют. Просто у каждой страны куча своих нерешенных проблем. В Вашингтоне палатки бездомных можно увидеть в парках в центре города, это уже рутинная картинка – и понятно, что вопрос миграции интересует американцев больше, чем война в Украине. Поверьте, среднестатистический американец тоже хотел бы получить свою "тысячу" от правительства и ему болит, что эти деньги власть посылает в другую страну, хотя в Америке столько бедности и нищеты. Американский изоляционизм – это деструктивное явление, но оно охватывает все более широкие массы людей, превращая вопросы помощи Украине в очень щекотливую и раздражающую тему. То же с Канадой, которая испытывает проблемы с избытком мигрантов (преимущественно из Индии) и с большим раздражением реагирует на новые шаги либерального правительства Трюдо. В современном мире каждый сам за себя и политики в других странах, прежде всего, заботятся о настроениях собственных избирателей, поэтому нам следует воспринять как новую реальность определенную маргинализацию украинской тематики.

5. Мы должны искать новые форматы и конкурировать за глобальное внимание и поддержку. Еще в Польше риторика о том, что в Украине мы действительно защищаем Европу и западные ценности с прищуренным глазом, но воспринимается, а в Америке все совсем не так. Здесь война Украины – проблема прежде всего Украины и война прежде всего за Украину. Слова о том, что на нашем фронте мы отстаиваем американские идеалы свободы и демократии, поэтому фактически защищаем собой и Америку, коллективное Запад – не воспринимаются вообще. Есть немало других конфликтов и войн, которые громче и болезненнее раздаются в Штатах (например, израильско-палестинская война, сильно разделившая в частности интеллектуальные, академические среды и ставшая новой топ-темой, маркером для модного разделения на леваков и правых). Мы должны конкурировать с войной в Газе, с проблемами Тайваня, с хуситами и даже природными катаклизмами, а для этого нам нужно отшлифовать наши подходы, быть более творческими, креативными, неожиданными, современными, технологичными. Как бы безумно это ни звучало, но нам нужно заботиться о том, чтобы украинская тематика была "секси" и западные опинион лидеры свою моральную правоту доказывали на поддержке Украины, а не на поддержке палестинцев или израильтян.

Момент, когда нас слушали с открытым ртом и аплодировали стоя – давно позади. Усталость от долгой войны и раздражение ее бесперспективности сделали неактуальным предварительный подход, когда ключевые проблемы мы могли решать на политическом уровне с властью и элитами. Теперь нам нужно научиться эффективно говорить с обществами, потому что реалии долгосрочной войны на истощение требуют от нас и более долгого планирования, а значит, ставки на горизонтальный дружеский разговор с людьми, средами и профессиональными группами, которые завтра и послезавтра будут голосовать за новые правительства и президентов, которые будут или не будут поддерживать нас. Хорошо договориться с Байденом, если речь идет о скорой реакции и помощи в 2024 году, но для помощи в 2025 нам нужно говорить не с Харрис или Трампом, а с простыми американцами, гражданским обществом, интеллектуальными и бизнес-элитами. Чтобы получить поддержку, от имени Украины должен говорить не только Зеленский, но и успешные представители гражданского общества, военные, профессора, художники, креативные бизнесмены, религиозные лидеры, современные форматы диаспорных организаций. Украины должно быть везде много, а соло должно превратиться в громкое многоголосие.

Иначе мы потеряемся и исчезнем. Сначала – с информационного поля. А потом, если вовремя не придем в себя и не перестроимся, и с политической карты мира.

Источник: пост Любка у Patreon.