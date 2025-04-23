Вслед за Рубио: главы МИД проигнорируют переговоры в Лондоне по поводу войны в Украине - СМИ

Обсуждения пройдут среди высокопоставленных должностных лиц

Вслед за госсекретарем США Марко Рубио встречу в Лондоне по урегулированию войны в Украине, которая должна состоятся 23 апреля, отложили и главы МИД Великобритании, Франции, Германии и Украины. Переговоры состоятся на более низком дипломатическом уровне.

Об этом пишет Sky News. Обсуждения пройдут среди высокопоставленных должностных лиц пяти стран. При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига все еще должен провести двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Лэмми.

"Снижение уровня дипломатии контрастирует с усилением давления со стороны Дональда Трампа и его команды на Киев и Москву с целью договориться о прекращении огня", — пишет издание.

Мирное предложение США, которое должно быть обсуждено в Лондоне, предполагает, что Соединенные Штаты признают незаконную аннексию Крыма Россией — то, что было отвергнуто Владимиром Зеленским. План, о котором американские СМИ сообщили в выходные, также замораживает линии фронта в рамках мирного соглашения.

Как раннее уже писали, по данным NYT, Рубио отказался участвовать в переговорах якобы именно из-за позиции президента Украины по Крыму. Хотя в Госдепе утверждают, что причина якобы исключительно в графике госсекретаря, а не в его решении не участвовать в переговорах.

"После этого Париж и Берлин, по-видимому, также приостановили соответствующие планы поездок своих министров. Понятно, что есть надежда, что встреча на уровне министров все же состоится в ближайшее время", — считают журналисты.

Что известно о мирном плане США

США предлагают несколько уступок России. В частности, пообещать, что Украина не войдет в НАТО. Помимо этого предложения администрации Трампа включают потенциальное признание США аннексии Крыма Россией. Еще одна идея Соединенных Штатов – определение территории вокруг ЗАЭС нейтральной, с контролем со стороны США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Кремле отреагировали на мирный план Трампа. Там прокомментировали только одно из предложений.