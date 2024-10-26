Три сигнала для Украины: что на Западе говорят о переговорах с Путиным, НАТО и Плане победы

В октябре европейские союзники продумывали, что делать в случае того или иного результата выборов в США.

С начала полномасштабного вторжения Украина во многом полагается на поддержку Запада. Нам часто кажется, что союзники слишком медлительны и тяжелы на подъем, но это демократии, которые привыкли существовать в официальных протоколах, разрешениях и логических оценках.

Если в начале существовал страх, что зарубежные правительства просто не "заступятся" за нас, потому что испугаются противостояния с Россией (точнее, ее ядерных боеголовок), то сейчас все больше разговоров о якобы растущей усталости от войны и среди западных политиков, и среди обществ.

Впрочем, по крайней мере, на словах Запад обещает стоять с Украиной "столько, сколько нужно". Но так ли это? Об основных настроениях, которые ныне преобладают среди западных чиновников, — далее в материале международного обозревателя "Телеграфа" Ольги Кириловой.

1. Все "застыли" в ожидании результатов выборов в США

Это то, о чем говорят публично, и за закрытыми дверями.

"Европейские топполитики, точнее их команды коммуникационщиков, уже думают, какие приветствия писать в соцсетях в зависимости от того, победит Харрис или Трамп. Все же понимают разницу. И важен тайминг, когда и что писать, спешить нельзя", — рассказал "Телеграфу" источник.

Параллельно с этим на разных конференциях и встречах красной нитью проходит идея о том, что Европа должна делать больше и ради собственной безопасности, и поддержки Украины. Голоса в поддержку этого раздаются из Берлина, Парижа, Варшавы, Брюсселя и других европейских столиц.

"Не может быть так, что когда мир в Европе под угрозой, европейские политики прежде всего спрашивают: "Что делает Вашингтон? "Мы должны иметь возможность самостоятельно гарантировать мир", — говорил в интервью "Телеграфу" депутат немецкого Бундестага Антон Хофрайтер.

К примеру, в ЕС наконец-то появится еврокомиссар по обороне. Им предположительно станет бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Важно, что на такой пост избрали выходца из страны Балтии, прекрасно понимающей вызовы, связанные с российской агрессией во всех ее измерениях. Одна из амбициозных задач для него – осуществить настоящую революцию в оборонной индустрии Запада.

"Так многое, что он может сделать: поддержать украинскую оборонную промышленность европейскими ресурсами, а также поддержать наш восточный фланг… НАТО больше занимается жесткой обороной. ЕС имеет мягкую оборону. Главная цель и вызов для него — дать толчок нашей оборонной промышленности. Мы видим новые линии производства, но не новые фабрики. Нам нужна не эволюция, а революция", — сказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в Брюсселе во время общения с журналистами.

В НАТО же откровенно прогнозируют, что независимо от результатов волеизъявления в США, участие американцев в помощи Украине будет уменьшаться. Поэтому Североатлантический союз стремится взять на себя как можно больше функций.

"Справедливое предположение, что независимо от того, кто выиграет на выборах в США, доля вкладов Штатов в [помощь] Украине, вероятно, уменьшится в относительных сроках. Это также связано с тем, что Европа значительно увеличивает свою долю в поддержке Украины.

Думаю, Европа не может ожидать, что США продолжат нести непомерное бремя в поддержке обороны Украины. Генеральный секретарь [НАТО] также сказал об этом, поэтому он хочет, чтобы НАТО взяло на себя лидерство в вопросах помощи по безопасности Украине, а не чтобы один союзник брал на себя эту нагрузку. Европе нужно активизироваться еще больше.

Мы должны делать помощь Украине более предсказуемой в рамках НАТО", — заявил высокопоставленный чиновник Альянса во время брифинга, на котором присутствовал "Телеграф".

В связи с этим в Североатлантическом альянсе пытаются поощрить союзников вносить пропорциональные взносы для поддержки Киева, чтобы наконец достичь отметки в 40 миллиардов евро ежегодно. Пока эта схема работает, и за первые шесть месяцев 2024 западные партнеры смогли собрать 20,9 миллиарда.

Впрочем, новоиспеченный Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на вопрос медийщиков отказался вдаваться в детали, действительно ли эти взносы пропорциональны, и все ли страны охотно жертвуют средства.

"Рютте действительно эмоционально вовлечен в вопрос поддержки Украины, поэтому будет делать все, чтобы выполнить это обещание. Как знаете, у него есть своя история отношения к России после трагедии со сбитием рейса MH17, когда погибли граждане Нидерландов (родной страны чиновника — Ред.)", — объясняет "Телеграфу" источник. Тогда Путин пытался убедить и Рютте, и остальной мир, что Россия не причастна к катастрофе самолета.

На финальном этапе создания нового командования НАТО в Германии — NSATU — которое, как анонсируется, "реально поможет Украине на поле боя". Одна из его функций – убедиться, что пакеты помощи союзников отвечают именно тому, что просят украинцы.

"Одна из функций – связать то, что Украина получает сейчас, с тем, над чем она работает для развития своих сил в будущем, с приоритетом на совместимость с НАТО", – пояснил высокопоставленный чиновник Альянса.

Еще один насущный вопрос накануне ноября — что станет с Контактной группой по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", которую возглавляют Штаты? Как пояснил министр обороны США Ллойд Остин, независимо от судьбы "Рамштайна", останутся так называемые Коалиции возможностей, возглавляемых разными европейскими союзниками Киева. Это Коалиция дронов, Коалиция воздушных сил, Коалиция артиллерии и так далее.

"Эти коалиции созданы для того, чтобы в итоге у Украины было все необходимое для сдерживания агрессии и самозащиты в будущем", — отметил Остин. Обратите внимание "для сдерживания", а не для победы.

2. План победы Зеленского поддерживают, но…

После представления Плана победы США и ключевой евротройке – Франции, Германии и Великобритании – украинское руководство возило его в Брюссель для презентации остальным союзникам. Этим команде президента Зеленского удалось задать нарратив рабочей недели в Брюсселе.

И в НАТО, и в ЕС сосредоточились на том, чтобы разобраться в его пунктах и наконец выдать реакцию (от положительной до сдержанной), дипломатически отвергая некоторые предложения украинской стороны.

К примеру, на Банковой предлагали западным партнерам проводить "общие операции" для сбития российских ракет и дронов, однако в НАТО дали понять, что расширение действия западной ПВО на территорию Украины — это втягивание Альянса в войну, и если вдруг Россия в ответ атакует кого-то из союзников, придется вводить в действие ту самую 5 Статью о коллективной защите и фактически вступать в противостояние с ядерным государством.

Что касается приглашения в Североатлантический союз, ситуация неопределенная. По данным "Телеграфа", от Украины ждут выполненной "домашнего задания" в плане реформ и стандартов, а также четкого видения, с какими территориями (или каким статусом этих территорий) она желает двигаться в НАТО. На полях встречи министров обороны в Брюсселе раздавались аналогии с Западной Германией, которая отдельно от Восточной стала членом Альянса в 1955 году.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев с союзниками не обсуждает вопрос, возможно ли получение членства в НАТО в обмен на оккупированные территории. Однако глава государства не исключил, что "такие мысли у некоторых партнеров могут быть".

"Поэтому непосредственно они не общаются со мной по этим вопросам. Но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества", — объяснял президент.

Со стороны НАТО до сих пор нет единства по украинскому приглашению. Получить его до выборов президента США вряд ли получится. Администрация Байдена "цементирует" свое наследие, в котором среди внешнеполитических достижений уже удобно разместилось членство Финляндии и Швеции. И все же есть определенное потепление в отношении Вашингтона к идее приглашения.

Но сейчас в Альянсе предпочитают двигаться "мостом" к членству Украины.

"Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде… Работа, которую мы выполняем вместе, делает Украину более сильной, более совместимой с НАТО и лучше подготовленной к вступлению в Альянс, чем когда-либо раньше. И я верю, что вся эта работа безусловно является мостом к членству Украины в НАТО. Украина присоединится к Альянсу, конечно, когда придет подходящее время", — основной месседж, который доносит Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

И подходящее время, по мнению западных союзников, пока не наступило.

Впрочем, есть пункт Плана победы, который вызвал интерес западных партнеров — инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Это дешевле и быстрее, чем инвестиции в рамках Евросоюза. О таких планах, в частности, уже объявила Дания. Казалось бы, небольшая по размерам страна за тысячи километров от нас, с 2022 года выделила больше всего средств на помощь Киеву в соотношении с ВВП.

"Идея состоит в том, чтобы инвестировать непосредственно в некоторые украинские оборонные компании, и на это есть три основные причины. Во-первых, это позволит быстро доставлять необходимое вооружение на поле боя. Во-вторых, гораздо дешевле инвестировать и покупать часть оборудования внутри Украины, чем закупать его в Европе

Последний аспект касается обслуживания и запасных частей — производство и поставку этого оборудования гораздо легче организовать в Украине, что также будет значительной поддержкой для ВСУ", — рассказал "Телеграфу" датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

По нашим данным, заинтересованность в датской модели выразили и другие страны. И тогда "мяч" уже переходит к украинской стороне, чтобы обеспечить эффективность и прозрачность использования этих инвестиций.

3. Есть понимание, что Путин сейчас не пойдет на переговоры

Очевидно, что все хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Но, как Украине, так и западным партнерам, важно не допустить, чтобы наратором истории о переговорах был Кремль. В ходе саммита БРИКС в Казани российский диктатор Путин в очередной раз заговорил о "готовности к рассмотрению вариантов мирных договоренностей".

Впрочем, высокопоставленный чиновник НАТО в Брюсселе высказал оценку, что в ближайшие полгода Путин не пойдет ни на какие переговорные процессы.

"Пока Владимир Путин верит, что он побеждает, он вряд ли будет вести серьезные переговоры. Поэтому на данный момент мы считаем, что вероятность российских уступок в ближайшие шесть месяцев достаточно низка, если только внутренние уязвимости в России не начнут влиять на его мышление.

России, вероятно, понадобится еще одна значительная мобилизация, чтобы иметь силы для серьезного наступления. И, конечно, у Путина много причин не объявлять новую мобилизацию, поскольку он все еще стремится обеспечить внутреннюю поддержку этой войны", — пояснил чиновник.

Россия имеет значительное количественное преимущество над Украиной в боеприпасах, человеческих ресурсах и технике, и, вероятно, рекрутирует около 30 тысяч солдат ежемесячно, добавил чиновник.

По данным Альянса, Россия сейчас производит около 250 тысяч боеприпасов в месяц, что составляет примерно 10 тысяч в день и 3 миллиона в год.

"Это дополняется поставками из Северной Кореи и Ирана. Иран в прошлом году отправил по крайней мере 300 тысяч артиллерийских снарядов. Еще мы знаем, что Северная Корея послала не менее 6700 контейнеров боеприпасов", — дополнил чиновник.

Он спрогнозировал, что Украину ждет "трудная зима", учитывая, что россияне продолжат попытки продвижения на фронте, а также удары по критической инфраструктуре и энергетическому сектору. Впрочем, в НАТО считают, что вооружение от партнеров может изменить ситуацию.

"Нам нужно фокусироваться на том, чтобы Украина имела надлежащие средства защиты и пополняла свои запасы, поэтому следует сосредотачиваться на ПВО и боеприпасах.

Поддержка и увеличение уровня военной помощи от западных партнеров могут создать возможность для смены динамики на поле боя, и именно этого мы ждем", — разъяснил чиновник.

Ближайший месяц без преувеличений может стать решающим, ведь так или иначе события в США изменят траекторию, по которой движется мир. И цивилизованная его часть, и нет.

Задача Украины на данном этапе — сосредоточиться на своем "домашнем задании", чтобы результаты анонсированного внутреннего Плана победы убедили партнеров перейти к выполнению его внешнего варианта. Продемонстрировать, что Украина, рядом с блестящими операциями на фронте и в российском тылу, способна к демократическим процессам внутри государства. Для начала — честно и открыто подойти к чувствительным темам мобилизации, реформ и борьбы с коррупцией.