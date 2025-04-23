На Украину идет холод: сколько обойдется обогрев кондиционером по тарифу

Что выгоднее использовать для обогрева при прохладе: кондиционер или обогреватель

Уже через несколько дней в Украину придет похолодание. В некоторых областях температура упадет ниже 0 градусов. В таких условиях может потребоваться дополнительный подогрев – обогревателем или кондиционером.

"Телеграф" посчитал, какой прибор будет более выгоден для обогрева комнаты до 20 кв.м. У каждого вида обогрева же безусловные плюсы, например возможность переноса у обогревателя или охлаждение у кондиционера, поэтому сосредоточимся исключительно на показателях энергозатрат. Напомним, действующий тариф на электроэнергию — 4,32 грн за киловатт.

Если обогреватель на средней мощности тратит примерно 1000 Вт и работает по 2 часа в день, то за месяц набежит 60 кВтч, что по действующему тарифу — 259,2 грн.

Если использовать кондиционер на обогрев (расходы современного около 750 Вт в таком режиме), то при двухчасовом использовании каждый день это выльется в 45 кВт в месяц, общей стоимостью 194,4 грн.

Таким образом обогрев кондиционером получится дешевле. Часть украинцев сможет воспользоваться полноценным отоплением. Для тех, у кого электро отопление еще 7 дней будет действовать льготный тариф — 2,64 грн кВт/ч при условии затрат до 2000 кВт. После этого рубежа – по стандартной цене.