Что входит в мирный план Трампа и что будет, если Украина его не примет? СМИ раскрыли детали

"Окончательное предложение" Трампа по миру требует от Украины принятия российской оккупации, пишет Axios

Мирный план Трампа, который США презентует на встрече в Лондоне, является окончательным предложением президента Соединенных Штатов. Если соглашение заключить не удастся, Америка выйдет из переговоров по прекращению войны России против Украины.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники. Вашингтон потребует от Киева согласиться на официальное признание Крыма частью России и де-факто признать российский контроль почти над всеми территориями, оккупированными с момента вторжения в 2022 году.

Мирный план Трампа

Что он предлагает России

де-юре признания Крыма российским;

де-факто признание контроля за частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей;

гарантии, что Украина не присоединится к НАТО;

отмена санкций, введенных с 2014 года;

сотрудничество с США в энергетике и промышленности.

Что он предлагает Украине

"Гарантии безопасности" от группы стран, в состав которых США не входят;

вывод российских войск из части Харьковской области;

возможность беспрепятственного прохода по реке Днепр, проходящей вдоль линии фронта на юге;

получение компенсации и помощи на восстановление;

ЗАЭС формально будет украинской, однако ее будут контролировать США, а энергия оттуда будет поставляться как в Украину, так и в Россию.

Отмечается, что этот план был разработан после того, как посланник Трампа Стив Уиткофф на прошлой неделе встретился с главой России Владимиром Путиным. В документе также упоминается соглашение между США и Украиной относительно полезных ископаемых.

Вскоре Уиткофф планирует снова ехать в Москву на свою четвертую встречу с Путиным. Однако, пишет Axios, он, по всей вероятности, не будет присутствовать на переговорах в Лондоне, как и государственный секретарь Марко Рубио. Ожидается, что делегацию США возглавит посланник Трампа по Украине Кит Келлог.

Какую позицию в Лондоне займет Украина

Предложения США, описанные выше, делегация страны представит на встрече в Лондоне. По словам собеседника издания, Рубио и Уиткофф работали вместе, "чтобы разработать рамки, которые приблизили бы нас к завершению войны".

Однако, заявил чиновник, за последние 24 часа украинцы подали сигналы, что во время встречи в Лондоне они сконцентрируются на 30-дневном прекращении огня, а не на предложениях Трампа.

Как сообщал "Телеграф", по данным NYT, Рубио отказался от участия в переговорах в Лондоне из-за позиции Зеленского. В Госдепе же заявили, что якобы из-за плотного графика госсекретаря.