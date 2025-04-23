Опрыскайте розы этим раствором весной и они будут здоровыми и цветущими все лето

Один лайфхак сделает ваши кусты здоровыми и неуязвимыми

Розы — любимые цветы многих садоводов, которые украшают любой сад или клумбу. Эти цветы требуют ухода и заботы, однако умеют отблагодарить красивым и пышным цветением. Чтобы кусты роз были здоровыми, а цветение роскошным, нужно обработать розы весной специальным раствором.

"Телеграф" расскажет, чем опрыскать розы в апреле, чтобы они радовали красивым цветением все лето.

Перепады температур и влажности весной создают идеальные условия для распространения черной пятнистости, которая покрывает листья и стебли роз. Это грибковая инфекция, которая распространяется через воду и начинается у основания растения, а потом поражает все листья, пишет Express. Однако, есть простой способ борьбы с этой болезнью роз.

Чем опрыскивать розы?

Для обработки роз от грибковой инфекции нужно коровье молоко, которое точно найдется в вашем холодильнике. Сделайте раствор, разбавив молоко с водой (на 1 литр молока 2 литра воды).

Этим раствором опрыскивайте кусты роз каждую неделю и со временем ферменты молока прекратят распространение грибковой инфекции на листьях и стеблях роз. После такой обработки ваши цветы будут буять все лето пышным цветом.

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