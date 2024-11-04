Журналист и народный депутат Украины 8-го созыва сказал, что даст это задержание

В России задержали на взятке заместителя командующего тылом Росгвардии Мирзу Мирзоева (откат достиг 30% от заказа, между прочим).

Почему это может быть важно для нас?

1. Это серьезный звоночек для руководителя Росгвардии Золотова, который в свое время являлся руководителем охраны Путина, а затем возглавил Росгвардию. Решение об аресте такого уровня не могло быть не согласовано с Путиным. Как и в случае арестов в Минобороны, добро на эти действия дал лично Путин.

2. Пока мы не понимаем, будет ли этот арест единичным (Мирзоев может дать показания на всю верхушку Росгвардии и дальше просто всех будут держать в страхе) ФСБ пойдет по схеме МО и будет задержан десяток генералов. Но, как бы то ни было, руководители Росгвардии точно сейчас испуганы.

3. Напомню, что кадыровская армия формально входит в Росгвардию, а Золотов считается другом Кадырова. Этот арест, особенно если вспомнить предыдущую должность Мирзоева (зам по тылу Южного округа Росгвардии) имеет все шансы предоставить ФСБ информацию об аферах в Чечне. Это не значит, что дальше эта информация пойдет, но принцип ФСБ, сформированный еще Андроповым сводится к тому, что страх ожидания важнее самого ареста (по прошествии времени просто рекомендую всем, кто интересуется этой тематикой, прочитать книгу российского исследователя спецслужб Никиты Петрова о Юрии Андропове).

4. Причины всех арестов среди силовиков следующие:

- попытка навести определенный экономический порядок и снизить уровень коррупции;

– народ хочет видеть борьбу с коррупцией и ФСБ ее эффективно имитирует;

– Путин создает модель, при которой замазывается в грязь генералитет. Главная задача этого процесса — сделать невозможным создание "групп влияния", которые могли бы, хотя и очень теоретически, подумать когда-то о перевороте.

5. Все эти аресты 100% не коснутся лично Золотова или Кадырова. Но они нужны исключительно для того, чтобы и эти два персонажа, и собственно элиты начали бояться. После выборов Путин сменил правила игры, обнулив все предварительные договоренности с элитами. Теперь он в очередной раз демонстрирует, что неприкосновенных нет. Собственно страх элит – это базовая задача внутренней политики Путина сегодня.

Источник: Facebok-страница Вадима Денисенко.