Особняки и звонки Путину: ответственный за арест Гершковича генерал ФСБ оказался миллиардером

Имущество и бизнес он записывает на своих родственников

Глава контрразведки ФСБ РФ Владислав Меньщиков, который отвечал за арест американского журналиста Эвана Гершковича, причастен к коррупционным схемам вокруг российской оборонной компании. Также у него имеется дорогостоящее имущество и бизнес.

Об этом говорится в расследовании The Insider. Отмечается, что генерал-лейтенант ФСБ Меньщиков последние девять лет возглавляет Первую службу ФСБ (контрразведка), которая под видом шпионов арестовывает иностранных журналистов для пополнения обменного фонда.

Издание отмечает, что операцию против Гершковича проводил Департамент контрразведывательных операций (ДКРО) ФСБ, который входит в состав Службы контрразведки (так называемой Первой службы). По данным The Wall Street Journal, Меньщиков лично докладывал российскому Владимиру Путину о деле журналиста.

Ранее Меньщиков возглавлял оборонный концерн "Алмаз-Антей", потом Главное управление специальных программ президента РФ, в ведении которого находится сеть секретных бункеров. Руководит Первой службой с 2015 года.

По данным The Insider, в декабре 2022 года дочь генерала Татьяна Меньщикова приобрела новый Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC немецкого производства. Стоимость такого автомобиля превышает официальный годовой доход даже главы всей ФСБ, но дочь Меньщикова может позволить себе такие роскошные покупки. По данным издания, связанные с ней фирмы владеют коммерческой недвижимостью на сумму около 3 млрд рублей.

Татьяна Меньщикова

Для управления недвижимостью в Москве дочь главы Первой службы ФСБ использует несколько компаний, совладельцем которых она выступает. The Insider установил все имущество, которое записано на эти юрлица. Среди них оказались офисные помещения, бизнес-центр, торговый центр, а также особняк.

Отмечается, что общая выручка аффилированных с Меньщиковой фирм за прошлый год превысила 800 млн рублей. Помимо прочего, ей принадлежит бизнес по продаже женских прокладок, подгузников для детей и взрослых. В равных долях с Меньщиковой фирмами владеет Ян Новиков — глава Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Как установил The Insider, близкие члены семьи Меньщикова получали госконтракты от "Алмаз-Антея". Родственница супруги генерала ФСБ Татьяна Сухорукова через ООО "Альбион" занималась обслуживанием деловых поездок сотрудников госконцерна. А предполагаемая мать главы Первой службы Валентина Меньщикова как минимум до 2018 года владела долей в предприятии "Новые технологии и материалы", которое обеспечивает ""Алмаз-Антей" крепежной продукцией. Чистая прибыль компании составляла сотни миллионов рублей в год.

Живет дочь генерала ФСБ, по сведениям The Insider, в престижном подмосковном поселке Новогорск. Здесь у нее целое поместье из нескольких земельных участков и коттеджей, которые можно оценить в пол миллиарда рублей.

Напомним, что Эван Гершкович, который готовил материал о ЧВК "Вагнера", был задержан ФСБшниками в Екатеринбурге в марте 2023 года. Против него возбудили дело о шпионаже. 19 июля 2024 года журналиста приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В четверг, 1 августа, в Турции между странами Запада и Россией произошел масштабный обмен заключенными. Среди освобожденных был и Гершкович.