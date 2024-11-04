Журналіст та народний депутат України 8-го скликання сказав, що дасть це затримання

В Росії затримали на хабарі заступника командувача тилу Росгвардіі Мірзу Мірзоєв (відкат досягнув 30% від замовлення, між іншим).

Чому це може бути важливо для нас?

1. Це серйозний дзвіночок для керівника Росгвардіі Золотова, який свого часу був керівником охорони Путіна, а потім очолив Росгвардію. Рішення про арешт такого рівня не могло бути не погодженим з Путіним. Як і у випадку з арештами в Міноборони, добро на ці дії дав особисто Путін.

2. Поки ми не розуміємо, чи буде цей арешт одиничним (Мірзоєв може дати покази на всю верхівку Росгвардіі і далі просто всіх триматимуть в страху) чи ФСБ піде по схемі МО і буде затримано десяток генералів. Але, як би там не було, керівники Росгвардіі точно зараз перелякані.

3. Нагадаю, що кадирівська армія формально входить до Росгвардіі, а Золотов вважається другом Кадирова. Цей арешт, особливо, якщо згадати попередню посаду Мірзоєва (зам по тилу Південного округу Росгвардіі) має всі шанси дати ФСБ інформацію про афери в Чечні. Це не означає, що далі ця інформація піде, але принцип ФСБ, сформований ще Андроповим зводиться до того, що страх очікування важливіший за сам арешт (принагідно просто рекомендую всім, хто цікавиться цією тематикою, прочитати книгу російського дослідника спецслужб Нікіти Петрова про Юрія Андропова).

4. Причини всіх арештів серед силовиків наступні:

- спроба навести певний економічний порядок і зменшити рівень корупції;

- народ хоче бачити боротьбу з корупцією і ФСБ її ефективно імітує;

- Путін створює модель, при якій замазується в бруд генералітет. Головна задача цього процесу — унеможливити створення "груп впливу", які б могли, хоч і дуже теоретично, подумати колись про переворот.

5. Всі ці арешти 100% не торкнуться особисто Золотова чи Кадирова. Але вони потрібні виключно для того, щоб і ці два персонажі, і, власне, еліти почали боятися. Після виборів Путін змінив правила гри, обнуливши всі попередні домовленості з елітами. Тепер він вчергове демонструє, що недоторканних немає. Власне страх еліт — це базова задача внутрішньої політики Путіна сьогодні.

Джерело: Facebok-сторінка Вадима Денисенка.