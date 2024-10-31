"Сдал начальника – сел сам": почему генералы Путина доносят друг на друга

Издание также пишет, что российские власти проводят репрессии против действующих и бывших чиновников.

В России идет серия громких арестов высокопоставленных военных. Генералы массово сдают друг друга, стараясь уйти от наказания за коррупцию.

Последним задержанным стал генерал-майор Александр Оглоблин, бывший начальник управления военной связи РФ. Об этом сообщает издание Newsweek.

У российского командования большие проблемы

Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 10 миллионов рублей от телекоммуникационной компании за содействие в заключении контрактов с Минобороны. Ранее его уже приговаривали к 4,5 годам тюрьмы за растрату, но уволили досрочно после показаний против своего руководителя — заместителя начальника Генштаба РФ Вадима Шамарина.

Второй арест Оглоблина произошел после того, как Шамарин дал показания против своего бывшего подчиненного. По данным российской газеты "Коммерсант", Шамарин рассказал о совместном получении откатов от "Пермского телефонного завода Телта".

Британское Министерство обороны считает, что российские власти проводят репрессии против действующих и бывших чиновников оборонного ведомства, назначенных Сергеем Шойгу. По словам Джона Формана, бывшего атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве, расследование ФСБ "медленно, но стабильно" продвигается через министерство обороны РФ.

С начала войны в Украину под арест попали бывший заместитель министра обороны Павел Попов, заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов, заместитель министра обороны Тимур Иванов. Также задержали генерал-майора Ивана Попова и генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.

По данным экспертов, аресты не коснулись генералов, непосредственно управляющих боевыми действиями в Украине. Например, Валерий Герасимов, несмотря на приближение к 70-летнему возрасту, сохраняет свой пост. Но целью этих заключений не является искоренение коррупции, а ограничение ее до такого уровня, чтобы она не оказывала большого влияния на руководство Минобороны РФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что в РФ арестовали генерала, командовавшего целой армией. Это уже третий топ-военный за месяц.