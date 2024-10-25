Окончил институт в Житомире и стал "рупором" путинской пропаганды: куда исчез российский генерал Конашенков

Весной 2024 года в сети говорили о том, что Конашенков подает в отставку

Потери российской армии на войне в Украине растут с каждым днем, но в министерстве обороны страны-агрессора скрывают реальные цифры погибших военнослужащих. Информацию о якобы достижениях путинской армии на разных фронтах в Украине россиянам зачитывал генерал-лейтенант Игорь Конашенков, которого стали называть "рупором" войны.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал спикер министерства обороны России, ведь он несколько месяцев не появляется в медийном пространстве. В мае 2024 года в сети говорили о том, что Конашенков собирается подавать в отставку.

Куда пропал спикер министерства обороны России Игорь Конашенков

Родился российский генерал в 1966 году в Кишиневе. Но после жил в Житомире, где окончил с отличием инженерный факультет Житомирского высшего командного военного училища радиоэлектроники ПВО. В 1990-е году Конашенков переехал из Украины в России, где продолжал получать военное образование.

Военный деятель стал широко известным с начала полномасштабного вторжения, поскольку являлся главным "рупором" российской пропаганды. Он скрывал реальные потери армии на фронте, уверяя россиян в скорой победе. В июле 2022 года Путин повысил Конашенкова до генерал-лейтенанта.

Игорь Конашенков жил и учился в Житомире

Но как сообщают российские СМИ, сейчас его не видно в информационном пространстве, ходили слухи, что он завершает свою карьеру на посту руководителя департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны России. Но тележурналист Владимир Соловьев опроверг эту информацию, заявив, что Конашенков находится на своем рабочем месте.

Однако его доклады относительно "успехов" российской армии на телевиденье закончились. Последнее его выступление было в июне 2024 года, когда генерал сообщил об обмене пленными с Украиной. А в августе от его имени было распространено сообщение, что Киев якобы готовит провокацию на Запорожской АЭС, чтобы потом обвинить Россию.

Игорь Конашенков стал спикером министерства обороны РФ

Предполагается, что сейчас Игорь Конашенков больше занят кабинетной работой, поскольку его замечали на встречах с военными корреспондентами. После того как должность министра обороны России занял Андрей Белоусов, судя по всему, было принято решение пересмотреть формат информационной работы ведомства, этим и занимается сейчас Конашенков.

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