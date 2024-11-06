Журналист и народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко подытожил очередные президентские выборы в США

Победа (предварительные результаты) Трампа и мирные переговоры за один день.

1. Путин проиграл выборы в США. Он играл в ситуацию 50/50 и беспорядки в Вашингтоне.

2. Путин должен пытаться тянуть время с любыми переговорами. Он не может обсуждать Украину, пока украинские войска в Курске. Также нынешняя ситуация на фронте будет заставлять его тянуть время. Как он может тянуть время? Как всегда: клеить дурака и угрожая ядерным оружием. Плюс он считает, что Трамп ему виноват. Даже если это не так — этот тезис существует в его голове, больной тезисом "нас обманули".

3. Какие требования на переговорах (пока исключительно теоретически возможных) будет выдвигать Путин? Уменьшение армии, буферная зона и уничтожение ракетных войск как таковых. Но это второстепенные требования, ведь его базовая потребность – снятие санкций. И можно с большой долей вероятности говорить, что определенные санкции могут быть сняты. Исходя из этого у нас может появиться возможность для торга. Главное – выбрать правильную стратегию.

4. К сожалению, по косвенным признакам мы можем говорить, что в стране началась избирательная кампания (как минимум в головах многих Актеров из разных политических лагерей). И сейчас мы окажемся в ситуации большого количества компроматных войн всех против всех. Это уже отчасти началось, но самая горячая фаза, с большой долей вероятности, может наступить в начале следующего года. Это, в свою очередь, может совпасть с теоретически возможным началом переговоров. Что, безусловно, будет ослаблять наши позиции.

5. Пока это очень теоретические размышления по горячим следам ночи выборов. Конечно, нужно следить за заявлениями Трампа и Гаррис. И вообще, ничего ли не изменится в подсчете).