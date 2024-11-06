Впервые за четыре года: республиканцы получили большинство в Сенате США, что это значит

Сенаторы выбираются на 6 лет

Республиканская партия впервые за четыре года будет иметь большинство в Сенате США. Республиканцы получили 51 место из 100.

Об этом сообщает Associated Press. Одновременно с президентом американцы переизбирают 34 сенаторов. Также у республиканцев преимущество над демократами в Палате представителей — 178 против 141. Подсчет голосов продолжается.

Как объясняет AP, большинство в Сенате дает партии главный центр власти в Вашингтоне. Также они обеспечивают власть в утверждении Кабинета министров следующего президента и любого судьи Верховного суда.

Кроме сенаторов в США выбирают и претендентов на все 435 места в Палате представителей. Члены Палаты представителей избираются на два года. Сейчас большинство в ней есть у республиканцев, после выборов демократы надеются изменить ситуацию.

В Сенате, где демократы имеют незначительное большинство, идет борьба за 34 места из 100. Республиканцы боролись за возможность вновь установить контроль над Сенатом.

Чем отличается Палата представителей от Сената

Конгресс США состоит из двух палат – Сената и Палаты представителей. Они являются равноправными партнерами в законодательном процессе, но каждый из органов имеет свои функции.

Сенат насчитывает 100 сенаторов, по два от каждого штата. Они избираются на шесть лет, причем выборы проходят каждые два года для трети сенаторов.

Сенат ратифицирует международные договоры и соглашения и утверждает назначение президентом должностных лиц исполнительной власти. Если количество демократов и республиканцев в Сенате равное, решающий голос имеет вице-президент США, председательствующий в Сенате.

Палата представителей состоит из 435 человек, количество которых от каждого штата пропорционально его населению. Ее члены избираются на два года. Палата представителей инициирует рассмотрение законов, связанных с поступлением государственных доходов.

Как рассказывал "Телеграф", в Сенат США впервые в истории избран трансгендерный человек. Сара Макбрайд победила оппонента в штате Делавер и войдет в верхнюю палату Конгресса.