Заместитель командира 3-й ОШБр про скандальное обращение Шевченко к Зеленскому

Не знаю, чего все так возмутились из-за поведения депутата Шевченко. Он как был п***ром, так и остался, ничего нового.

С откровенно пророссийскими политиками нужно было разбираться еще до полномасштабной войны. Но она уже идет третий год, а эти чудовища до сих пор сидят в Раде, решают какие-то вопросы. И будут дальше наглеть, не надо удивляться. Никого не хочется в этой ситуации защищать, потому что все сами виноваты в случившемся.

Источник: сообщение Жорина в Telegram.