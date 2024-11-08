Не знаю, чего все так возмутились из-за поведения депутата Шевченко - Максим Жорин
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Заместитель командира 3-й ОШБр про скандальное обращение Шевченко к Зеленскому
Не знаю, чего все так возмутились из-за поведения депутата Шевченко. Он как был п***ром, так и остался, ничего нового.
С откровенно пророссийскими политиками нужно было разбираться еще до полномасштабной войны. Но она уже идет третий год, а эти чудовища до сих пор сидят в Раде, решают какие-то вопросы. И будут дальше наглеть, не надо удивляться. Никого не хочется в этой ситуации защищать, потому что все сами виноваты в случившемся.
Источник: сообщение Жорина в Telegram.
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