"В Украине есть свобода слова, но…": в ГУР отреагировали на скандальное обращение Шевченко к Зеленскому

Он призвал президента к переговорам с РФ

На скандальный призыв нардепа Евгения Шевченко к президенту Украины Владимиру Зеленскому по переговорам с РФ уже отреагировали в Главном управлении разведки (ГУР).

Как отметил "Телеграфу" его представитель Андрей Юсов, Шевченко не штатный сотрудник ГУР МО.

"Украина является правовым и демократическим государством с гарантированием свободы слова и совести. Однако каждый гражданин, особенно народный депутат Украины, должен осуществлять собственную публичную деятельность не причиняя вреда национальной безопасности государства", — сказал он.

По его словам, если нардеп совершает противоправные действия или произносит подобные заявления, этим должны заниматься компетентные органы. В первую очередь они должны проверить и оценить правомерность этих действий.

"Оправдание агрессора и антигосударственная деятельность должны быть наказаны согласно действующему законодательству и справедливости", — добавил Юсов.

Напомним, что в своем обращении Шевченко призвал Зеленского "начать диалог" с Россией и намекнул, что после этого его правление завершится. Он также отметил, что готов лично помочь Зеленскому с организацией переговоров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле сделали очередное циничное заявление по переговорам с Украиной. Там отметили, что цели российского вторжения "остаются неизменными".