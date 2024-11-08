"В Украине есть свобода слова, но…": в ГУР отреагировали на скандальное обращение Шевченко к Зеленскому
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Он призвал президента к переговорам с РФ
На скандальный призыв нардепа Евгения Шевченко к президенту Украины Владимиру Зеленскому по переговорам с РФ уже отреагировали в Главном управлении разведки (ГУР).
Как отметил "Телеграфу" его представитель Андрей Юсов, Шевченко не штатный сотрудник ГУР МО.
"Украина является правовым и демократическим государством с гарантированием свободы слова и совести. Однако каждый гражданин, особенно народный депутат Украины, должен осуществлять собственную публичную деятельность не причиняя вреда национальной безопасности государства", — сказал он.
По его словам, если нардеп совершает противоправные действия или произносит подобные заявления, этим должны заниматься компетентные органы. В первую очередь они должны проверить и оценить правомерность этих действий.
"Оправдание агрессора и антигосударственная деятельность должны быть наказаны согласно действующему законодательству и справедливости", — добавил Юсов.
Напомним, что в своем обращении Шевченко призвал Зеленского "начать диалог" с Россией и намекнул, что после этого его правление завершится. Он также отметил, что готов лично помочь Зеленскому с организацией переговоров.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле сделали очередное циничное заявление по переговорам с Украиной. Там отметили, что цели российского вторжения "остаются неизменными".