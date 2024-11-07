"Быстрое решение – это потери": Зеленский откровенно высказался о решении по войне и вступлении в НАТО

Президент Украины усомнился, что завершить войну удастся так, как того хочет Трамп

В четверг, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества сделал ряд заявлений.

Украинский лидер указал на то, что быстрое решение – это потери, а прекращение огня – прекрасная модель для России. "Телеграф" собрал основные тезисы главы государства.

Трамп хочет быстрого решения о войне в Украине, но это не значит, что так получится.

Быстрое решение – это потери. Но надо готовиться к любому решению.

Но есть опасная риторика. Мы понимаем, кто ее поднимает и внедряет. Что касается прекращения огня: "сначала прекращение огня, а потом посмотрим". Очень страшный вызов для всех наших граждан.

Прекращение огня – это прекрасная модель для России. А те, кто это предлагает – "диванные эксперты".

Теневой флот России, на который не наложили санкции, заработал для России больше денег, чем нам дали все партнеры за время полномасштабной войны.

Нам нужен доступ к замороженным активам РФ. Это $300 млрд. Можно мы сами будем решать, какое оружие покупать и как поддерживать людей?

Двусторонний документ с Венгрией не подписан. Причина: в нем нет поддержки от Будапешта по поводу членства Украины в НАТО.

Напомним, в четверг, 7 ноября, Зеленский прибыл в Венгрию по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана. Там же он выступил перед участниками саммита Европейского политического сообщества. "Телеграф" собрал главное из выступления Зеленского в Венгрии.