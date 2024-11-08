Заступник командира 3-ї ОШБр скандальне звернення Шевченка до Зеленського

Не знаю, чого всі так обурились через поведінку депутата Шевченка. Він як був п***ром, так і лишився, нічого нового.

З відверто проросійськими політиками треба було розбиратись ще до повномасштабної війни. Але вона вже йде третій рік, а ці потвори досі сидять в Раді, вирішують якісь питання. І будуть далі нахабніти, не треба дивуватись. Нікого не хочеться в цій ситуації захищати, бо всі самі винні в тому, що сталось.

Джерело: допис Жоріна у Telegram.