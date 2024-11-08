Нардеп Шевченко призвал к переговорам с РФ и пригрозил Зеленскому и Ермаку

Высказался народный избранник и против так называемых "политических преследований"

Нардеп Евгений Шевченко, летом набросившийся на известных волонтеров из-за Дмитрука, резко высказался в адрес президента Владимира Зеленского. Шевченко призвал президента "начать диалог" с Россией и намекнул, что в таком случае его правление скоро завершится.

Заявление Шевченко опубликовал в своем Telegram. Начал его откровенно пренебрежительным обращением: "Давай, Вова, давай!"

"Время товарищу президенту начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций", — написал Шевченко и отметил, что готов лично помочь Зеленскому с организацией переговоров.

"Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни", — продолжил нардеп.

В конце народный избранник прибег к откровенным угрозам и заявил, что в случае отказа президента от переговоров с Россией, его "заставят уйти".

"И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", — написал Шевченко.

Кроме того, народный депутат высказался против так называемых "политических преследований" народных депутатов и общественных деятелей в Украине, заявив, что готовит законопроект, который бы прекратил такие действия.

Среди тех, кто, по его мнению, должен вернуться к парламентской работе, он назвал одиозных нардепов, в отношении которых открыты уголовные производства, в частности, по подозрению в государственной измене: Александра Дубинского и Нестора Шуфрича. Заступился он также и за скандального Артема Дмитрука.

Кроме того, Шевченко подчеркнул, что преследования активистов, среди которых он упомянул Геннадия Балашова, Руслана Коцабу, Алексея Арестовича и других, должны прекратиться, ведь, по его словам, "все они должны вернуться в Украину и иметь возможность спокойно продолжать свою просветительскую работу".

Народный депутат также заявил, что написал письмо Дональду Трампу и сенатору Джей Ди Венсу, призвав их поспособствовать прекращению "авторитаризма, диктатуры и беззакония" в Украине и восстановлению демократии и свободы слова.

На одиозные заявления нардепа уже отреагировали в Офисе президента. Глава ведомства Андрей Ермак заявил, что некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны.

"Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ. План победы Украины, Формула мира — это путь к справедливости", — написал глава ОП.

Отреагировал на заявления Шевченко и украинский журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда" Михаил Ткач. Свое мнение изложил в Telegram.

"Относительно нардепа Шевченко наконец-то нужно четко установить, имеет ли депутат отношение к любому специальному органу в государстве. Если имеет — значит, за его слова и действия должен нести ответственность не только нардеп Шевченко. Если отношения уже нет — другое дело. Ассоциироваться с украинским разведкой и вести себя таким образом — ту мач", — написал журналист.

Журналисты издания "Телеграф" пытались связаться с нардепом Шевченко и получить его комментарий относительно заявления и угроз президенту. Однако народный избранник отказался разговаривать — бросил трубку, заявив, что болен Covid-19.

В то же время болезнь не помешала Шевченко ответить в своем Telegram-канале на сообщение главы ОП Андрея Ермака. Нардеп снова вступился за своих одиозных коллег и заявил, что не стоит и дальше устранять и травить народных депутатов Украины.

"Это не пойдет на пользу Украине. Твой пост уже читают в США. А чем моя позиция отличается от риторики Дональда Трампа? Он по вашему мнению тоже действует на пользу РФ?" – написал Шевченко.

В сети тоже не обошли вниманием заявление нардепа Шевченко. В комментариях пользователи сети высказали разные мнения и, традиционно, поделились на разные лагеря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что скандальный нардеп Шевченко оригинально выразил в Раде поддержку Трампа и "засветил" интересную распечатку. Напомним, стоит отметить, что Евгений Шевченко считается пророссийским политиком, что указано даже в "Википедии". Он неоднократно говорил о необходимости договариваться с Россией и попадал в громкие скандалы.