Зеленский поговорил с Трампом после выборов: что обсудили

Политики пообещали поддерживать контакты

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он поздравил его с победой и договорился поддерживать дальнейшие контакты.

Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале. По его словам, победа республиканца стала возможна благодаря избирательной кампании.

"Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", — написал он.

Зеленский добавил, что они договорились поддерживать диалог и развивать сотрудничество, а также напомнил о том, что для мира жизненно важно, чтобы США сохраняли сильное и твердое лидерство.

Как сообщалось ранее, Зеленский уже поздравлял Трампа с победой на выборах и выразил надежду, что он поможет достичь справедливого мира в Украине.

Саам Трамп после победы заявил, что его президентство станет золотым веком для Штатов, а также пообещал закончить все войны.