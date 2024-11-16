Политтехнолог Алексей Голобуцкий о ситуации вокруг подготовки к возможности мирных переговоров между Украиной и Россией

Период "междувременья" во власти крупнейших наших союзников, США и ФРГ (пока Трамп еще в статусе "President-elect", а статус Шольца уже известно, что сохранится разве что до результатов февральских выборов в Бундестаг), серьезно отразился на ситуации с подготовкой мирных переговоров.

Еще несколько недель назад можно было рассчитывать на принципиальные сдвиги не раньше весны или летом (именно на столько мог бы затянуться процесс формирования новой коалиции в Германии). Сегодня же вырастают шансы в версии, что вопрос возможности переговоров решится еще до конца года.

Речь идет именно о вопросе самой возможности переговоров: согласится ли Путин начать переговоры относительно контролируемых территорий (фактически, остановка на линии столкновения). В смысле, без "стамбульских пунктов".

Ибо вероятнее всего, Путину не нужны сами по себе территории под контролем РФ и с замороженным никаким международным статусом (потому что бы Путин ни писал в Конституции РФ, для мира все оккупированное так и остается суверенной территорией Украины, пусть и временно, на годы или десятилетия, неконтролируемым Киевом). Принципиальным для Путина вопросом остается статус русского языка, лишение Украины обороноспособности в отношении России, расторжение тесного оборонного союза с Европой (а тем более замена ВСУ американского вооруженного контингента в Европе), реанимация, легализация и укрепление коллаборантских структур и закрепление за ними плацдарма для дальнейшей бескровной аннексии Москвой Украины в целом.

Получить кусок безлюдных территорий вместо гарантированных перспектив снова подгрести Украину под себя в статусе одной из губерний – это очень невыгодное предложение. Однако у России достаточно осложнений с демографией, экономикой, социалкой, военными производствами и запасом оружия, чтобы оставался шанс и на такой вариант старта переговоров. Только на территории. Или почти только на территории.

Ибо на "стамбульский формат" не согласится ни Зеленский, ни европейские союзники (даже Шольц, не говоря уже о вероятном следующем, значительно более жестком в отношении России канцлере).

В конце концов, еще год назад, на фоне ожиданий контрнаступления, концепция "мир [ясно что очень краткосрочный] в обмен на территории" была невозможна. Но три года Великой войны, смена американской концепции участия в европейских проблемах (мы еще не можем сказать, в какую именно сторону смена, но смена точно произойдет, формат "пошаговой эскалации" точно закончился) немного передвинули пределы допустимого.

Судя по всему, сейчас кулуарно решается вопрос "Готов ли Путин отступиться без капитуляции Украины". Ведь все договоренности за пределами чисто контроля территорий – это как раз о нашей капитуляции с более или менее жесткими условиями.

Если Путин все же сочтет такой выигрыш слишком ничтожным, то война продолжится и в 2025-м, причем несмотря на помощь США или объем этой помощи.

С другой стороны, Трамп, похоже, сильно желает дать демонстративного щелчка по носу демократов: "вот, я обещал – и я прекратил войну в Украине очень быстро, а вы не смогли за три года!". По этому поводу в инфопространство уже даже запущена идея Нобелевской премии мира для Трампа, если ему действительно удастся хотя бы приостановить войну. Тоже соблазнительная штука для него.

Шольц, кстати, также заинтересован в скорейшем достижении каких-то договоренностей – хотя бы о согласии на переговоры. У него (предварительно 23 февраля 2025 года) выборы. И это был бы шанс получить имидж хоть условного миротворца, отобрать повестку дня у популистов типа Вагенкнехт и улучшить результаты выборов для своей партии. Чего я и говорю о считанных месяцах на попытки достичь договоренностей по переговорам.

Конечно, официально по результатам разговора Шольца с Путиным пока ничего нового: те же формальные заявления о "стремлении к миру" и "готовности поддерживать Украину". Но если о чем-то удастся договориться за кулисами, то моментально будет изменена и официальная риторика. И переговоры, хотя бы предварительный согласительный этап, будут организованы просто молниеносно – потому что, как я и говорил, в скорости очень заинтересованы как минимум власти США и Германии.

Источник: сообщение Алексея Голобуцкого на странице Facebook