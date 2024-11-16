Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о том, что способно эффективно защитить Одессу от атак дронами-камикадзе

Одесса…

В открытых источниках весьма активно расходится видео отражения налёта дронов-камикадзе на Одессу. Как можно видеть, по дронам работает стрелковое вооружение мобильных огневых групп.

Мобильные огневые группы давно подтвердили свою высокую эффективность в вопросах перехвата дронов-камикадзе Shahed-136 и стали спасительной альтернативой для ПВО, испытывающей острый дефицит. Но, в случае Одессы они менее эффективны, чем любого другого города, например, того же Киева.

Эффективность мобильной группы перехвата (так мне больше нравится) заключается именно в её мобильности, возможности в течение выполнения огневой задачи несколько раз поменять позицию, выдвинуться наперерез маршруту дрона и подавить его дешёвыми средствами поражения, в сравнении с ЗУР. Но это когда есть свобода манёвра, а когда её нет и перед тобой бескрайняя морская гладь?

В большинстве случаев на Одессу дроны-камикадзе заходят с моря и большая часть объектов, по которым целят оккупанты, находятся в глубине города на 1-2 км. Какой тут может быть манёвр? При атаке по портовой инфраструктуре и вовсе говорить не приходится, средство поражения сразу заходит на цель, и успеть срезать его с ДШК или даже Browning M2 над морем крайне сложно.

Именно поэтому для Одессы, являющейся ключевым портовым узлом страны, портовая инфраструктура которого постоянно находится под прицелом РОВ, важно, помимо альтернативных методов уничтожения дронов, вдоль береговой линии создание барьера из ЗРК малого и среднего радиуса действия, в количестве не менее двух батарей. Это позволило бы сбивать дроны-камикадзе над морем, до вхождения в черту города.

Кто-то скажет, что сбивать дрон-камикадзе ракетой уже давно моветон, но пока вы это говорите, они, пользуясь морским рубежом, имеют возможность с минимальными потерями влетать в черту города и уже представлять собой угрозу даже падающими обломками.

Разумеется, такое решение возможно только при полном содействии наших партнёров. А наши партнёры, третий год к ряду как-то не сильно спешат, или причина в чём-то другом, что утверждать я не имею оснований…

Да и отдельное спасибо за красочные репортажи с передачи CombatBoat 90H. Когда мы уже научимся всё получать без лишнего пафоса и рефлексий, а тихо, спокойно, молча и применять?

Источник: пост Коваленко в Facebook.