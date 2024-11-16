Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів про те, що дійсно здатне ефективно захистити Одесу від атак дронами-камікадзе.

Одеса…

У відкритих джерелах вельми активно розходиться відео відбиття нальоту дронів-камікадзе на Одесу. Як можна бачити, по дронам працює стрілецьке озброєння мобільних вогневих груп.

Мобільні вогневі групи давно підтвердили свою високу ефективність у питаннях перехоплення дронів-камікадзе Shahed-136 і стали рятівною альтернативою для ППО, яка відчуває гострий дефіцит. Але, у випадку Одеси вони менш ефективні, ніж будь-якого іншого міста, наприклад, того ж Києва.

Ефективність мобільної групи перехоплення (так мені більше подобається) полягає саме в її мобільності, можливості впродовж виконання вогневої задачі кілька разів змінити позицію, висунутися навперейми маршруту дрона і придушити його дешевшими засобами ураження, як порівняти із ЗУР. Але це коли є свобода маневру, а коли її немає і перед тобою безкрайня морська гладь?

Здебільшого на Одесу дрони-камікадзе заходять із моря, і більша частина об'єктів, по яких ціляться окупанти, розташовані в глибині міста на 1-2 км. Який тут може бути маневр? Під час атаки по портовій інфраструктурі і зовсім говорити не доводиться, засіб ураження відразу заходить на ціль, і встигнути зрізати його з ДШК або навіть Browning M2 над морем вкрай складно.

Саме тому для Одеси, яка є ключовим портовим вузлом країни, портова інфраструктура якого постійно перебуває під прицілом РВВ, важливим, окрім альтернативних методів знищення дронів, уздовж берегової лінії є створення бар'єру з ЗРК малого і середнього радіусу дії, у кількості не менше ніж дві батареї. Це дозволило б збивати дрони-камікадзе над морем, до входження в межі міста.

Хтось скаже, що збивати дрон-камікадзе ракетою вже давно моветон, але поки ви це говорите, вони, користуючись морським кордоном, мають можливість з мінімальними втратами влітати в межі міста і вже становити собою загрозу навіть уламками, що падають.

Зрозуміло, таке рішення можливе тільки за повного сприяння наших партнерів. А наші партнери, третій рік поспіль якось не дуже поспішають, або причина в чомусь іншому, що стверджувати я не маю підстав…

Та й окреме спасибі за барвисті репортажі з передачі CombatBoat 90H. Коли ми вже навчимося все отримувати без зайвого пафосу і рефлексій, а тихо, спокійно, мовчки і застосовувати?

Джерело: пост Коваленка у Facebook.