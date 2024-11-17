Політичний аналітик та бізнесмен Карл Волох розповів, як дзвінок канцлера Німеччини послабив позицію Заходу

Моє враження: Путін сьогоднішньою атакою відповів на дзвінок Шольца, практично вирішивши цим дискусію між різними політиками, чи взагалі варто розмовляти зі схибленим диктатором.

Нагадаю, що одні вважають контакти з ним західних лідерів необхідними, бо припинення вогню так чи інакше досягатиметься за столом переговорів за участі цих самих лідерів.

Інші впевнені, що цей дзвінок лише послабив позиції Заходу, поставивши під сумнів його єдність.

На мій погляд, обидві сторони праві й не праві одночасно. Безумовно, контакти з плішивою гадиною є неминучими й самий по собі дзвінок зі словами підтримки України від лідера найпотужнішої європейської держави зрадою не є.

Інша справа, що Шольц міг (і зобовʼязаний був) передбачити саме таку, зухвалу й зневажливу, реакцію Путіна. І на цей випадок мусив мати план Б, наприклад, негайно оголосити про відправлення до України першої сотні Таурусів.

А без цього виглядає, ніби класний ботан зробив зауваження однокашнику-шпанюку, а той привселюдно накопав його в ср*ку.

І в такому варіанті це справді послаблює західну коаліцію

Джерело: пост Волоха у Facebook